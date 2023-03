El proper 10 d’abril s’obrirà el període de preinscripcions per accedir als casals municipals d’estiu de l’Ajuntament de Salt. Les peticions es podran realitzar fins al 20 d’abril a través de la web del consistori, i si cal realitzar un sorteig perquè la demanda supera l’oferta es durà a terme el 21 d’abril. Cal esmentar que aquest 2023 el nombre total de places s’incrementen en 60 i se n’ofereixen 632.

Pel que fa a les novetats, cal destacar que s’incorporen a l’oferta pels joves d’entre 12 i 16 anys els casals de tècniques de circ i el de tècniques de dansa. Aquestes dues propostes se sumen al Casal de Lleure, el Casal Esportiu Ter-Aventura i el Casal de Cultura Urbana.

Tot i que es prioritza la preinscripció telemàtica, des de l’Estació Jove s’ofereix suport presencial per dur a terme les preinscripcions i estan a disposició diversos punts públics amb servei d’ordinadors gratuïts.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament, Fermí Cunill, explica que “any rere any, treballem per ampliar l’oferta dels casals municipals i adaptar-nos a les necessitats de les famílies i a les preferències dels joves de Salt. És en aquesta línia que enguany incorporem propostes com la de dansa o la del circ”.

Tarifacions socials Aquest 2023 les tarifacions socials s’han establert a partir de quatre tipologies de preus segons els ingressos de la unitat familiar. D’aquesta manera, el preu ja es té en compte i s’aplicarà durant la preinscripció i es redueixen els tràmits que havien de realitzar les famílies. Sobre aquest preu també s’hi podran aplicar altres descomptes com el de família monoparental, nombrosa, especial o amb un infant amb certificat de discapacitat a partir del 33%.

Per facilitar tot el procés estan a disposició de totes les famílies diversos punts públics amb servei d’ordinadors gratuïts per fer la preinscripció telemàticament

El sorteig de les places, si la demanda supera l'oferta, es farà el 21 d'abril.