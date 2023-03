Sota el lema «Les armes no eduquen, les armes maten», la Plataforma Aturem les guerres s'ha concentrat a la tarda al Palau de Fires de Girona per protestar contra l’estand que té l’exèrcit espanyol a l’ExpoJove. En aquest, com l’any passat, no hi ha imatges bèl·liques ni els militars van uniformats.

En un comunicat, la plataforma ha explicat que «no entenem la presència de l’exèrcit a l’Expojove i que es proposi als joves la sortida militar com una oferta formativa. Hem de dir les coses pel seu nom i no val a disfressar l’exèrcit com una ONG o cos preparat per accions humanitàries od’emergència. Sabem que hi ha cossos específicament preparats per aquestes eventualitats (bombers, protecció civil, etc.) que són molt més eficaços i econòmics. Els exèrcits es preparen i s’entrenen per a les guerres que no haurien de ser mai la manera de resoldre els conflictes».