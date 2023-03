Les comarques gironines viuran demà unes hores d'inestabilitat meteorològica en forma de tempestes.

S'esperen ruixats locals que poden acumular més de 20 litres en només mitja hora.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta de perill per intensitat de pluja.

Les tempestes es preveuen que es produeixin a partir de les 12 del migdia i fins a les sis de la tarda.

Es preveu que afectin tota la província, excepte les comarques del Ripollès i la Cerdanya. El Gironès, la Selva, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany es preveu les tempestes puguin produir-se fins a mitjanit.

Aquestes pluges no faran aturar la sequera però, segur que seran benvinguts per molta gent, que durant unes hores veuran un canvi de paisatge per l'aigua descarregada.

La situació ja no es repetirà el diumenge. Les pluges afectaran més aviat el Pirineu. Aquí la previsió del Meteocat: