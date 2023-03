Un centenar de tastadors valoraran les més de 300 mostres de vins de les diferents D.O. de Catalunya presentades al XXVIII Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya (Girovi’23), que se celebra aquest dissabte, 1 d’abril, organitzat per Mestres Tastavins i Cellerers de Catalunya. El certamen començarà a les set de la tarda a l’Hotel Double Tree by Hilton de Girona.