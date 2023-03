La Generalitat i l'Estat han acordat eliminar la rotonda que hi ha a la sortida de l'AP-7 a Salt (Gironès) i crear un nou accés al municipi que entronqui directament amb el futur Campus de Salut.

La solució pactada preveu que, per entrar a Salt, els vehicles ho facin a través d'un nou giratori que es construirà uns metres més enllà sota el traçat de la C-65. D'aquesta manera el trànsit de pas entre l'AP-7 i la Costa Brava, tant en un com en altre sentit, evitarà el coll d'ampolla que crea l'actual rotonda.

De moment l'obra no té data, perquè es concep a mitjà i llarg termini. Els treballs que sí que s'acabaran aviat, a principis de maig, són els de l'actual giratori, on l'Estat fa carrils segregats per evitar col·lapses amb la fi dels peatges.