Girona ha iniciat avui el projecte de senyalització de diversos espais naturals i patrimonials de la ciutat, emmarcats dins de la iniciativa “La Vora”, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni verd, històric i social de la ciutat i acostar-lo a la ciutadania. El primer punt en el qual s’han ubicat els plafons informatius és ren quatre llocs del parc de les Pedreres, fruit de la voluntat de l’Ajuntament i de la reivindicació dels veïns i veïnes del barri per donar a conèixer el parc i els elements principals de la zona.

Concretament, s’han instal·lat panells al costat de les restes històriques patrimonials del Fort del Calvari, de la Cisterna dels Caputxins, de la Torre d’Alfons XII i del Fort dels Caputxins, quatre dels punts inclosos dins del bucle de la Muntanya de les Pedreres de la "Vora" .

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori del consistori, M. Àngels Cedacers i Hervàs, i la presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes de Pedreres-Fora Muralla, Pilar Adroher, han inaugurat aquest primer espai natural i patrimonial senyalitzat de “La Vora”.

“‘La Vora’ és un projecte transversal d'Ajuntament i de ciutat. I amb aquest disseny que estrenem al parc de les Pedreres marquem la pauta del que anirem instaurant en plafons informatius en el conjunt d’espais de la ciutat vinculats a la Vora. Volem que passejar per els nostres espais naturals sigui també una manera de passejar per la nostra història. Aquest maridatge entre patrimoni natural, patrimoni paisatgístic i patrimoni històric, que al final té un resultat multiplicador de coneixement i estima per la ciutat i les nostres arrels”, ha destacat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Per la seva banda, la regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori del consistori, M. Àngels Cedacers i Hervàs, ha explicat que “amb aquesta proposta, volem que la ciutadania gironina descobreixi el tresor natural del parc de les Pedreres i que, gràcies a la nova senyalització, conegui quina ha estat la importància dels espais històrics s’hi han albergat. Fins i tot podrà donar peu a plantejar, en un futur, la programació d'accions educatives i de sensibilització en aquest espai.

Posar en valor

Aquest és el punt de partida de la nova senyalística que s'utilitzarà per identificar i donar informació sobre els espais naturals que s'emmarquen en el projecte “La Vora” de Girona. Aquesta campanya té com a objectiu apropar la natura a la ciutadania i posar en valor els seus atributs ambientals, paisatgístics i patrimonials amb la intenció que esdevinguin espais d’oci, d’esport i de descoberta de la natura.

Quant al contingut dels plafons, tots els materials s’han elaborat en coordinació amb el Museu d’Història de Girona i s’han inclòs en un recurs interactiu al web de l'equipament. La informació és fàcilment accessible per qualsevol persona que es trobi sobre el terreny, ja que cada panell incorpora un codi QR que dirigeix a la pàgina web informativa. El recurs amplia els textos sobre el Fort del Calvari, la Cisterna dels Caputxins, la Torre d’Alfons XII i el Fort dels Caputxins, les principals defenses de la ciutat al llarg de la seva història, especialment la que fa referència als setges que va patit Girona durant els segles XVIII-XIX. Cada espai compta amb informació ampliada i més imatges antigues i modernes de cada espai patrimonial.

Accessibilitat

Els panells compleixen també la normativa d’accessibilitat vigent i, a més, inclouen una traducció del text original en català en tres idiomes (castellà, francès i anglès) per tal d’oferir també la possibilitat de descoberta de l’entorn natural i patrimonial de Girona a les persones estrangeres que visiten la ciutat.

“La Vora” és un projecte de ciutat que vol posar en xarxa tots els paisatges i espais naturals a tocar de Girona, sovint fraccionats i desconnectats, i crear una gran infraestructura verda de 600 hectàrees. El projecte planteja fer dels espais naturalitzats de la vora de la ciutat un actiu estratègic accessible per a tothom, incorporant a la gestió de la ciutat espais que ja s’utilitzen però dels quals es pot treure un major rendiment, oferint a la ciutadania espais verds per al benestar, la salut, l’esport i el gaudi del paisatge.

Valorització

La iniciativa es va iniciar el 2014 i a principis del 2022 es va adjudicar un nou contracte a l’equip EMF-Estudi Martí Franch per crear conjuntament l’Oficina Tècnica de la Vora, encarregada de redactar els projectes tècnics de gestió aplicada, comunicació i difusió, assistència a la governança, recerca i innovació relacionats amb “La Vora”. Sobre el projecte, el gerent fundador i arquitecte del paisatge de l’EMF-Estudi Martí Franch, Martí Franch, que no ha pogut assistir a la presentació, ha volgut explicar que “amb la senyalització interpretativa de les fortificacions de les Pedreres, es comença un projecte d’informació i valorització de ‘La Vora’ de Girona, donant a conèixer el seu patrimoni tant cultural, com paisatgístic i natural. Els elements que s’han col·locat avui tenen la vocació d’informar i, alhora, integrar-se en el paisatge, amb un disseny de qualitat, contemporani i fet de materials residents i robustos”.