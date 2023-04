Els sindicats de la Policia Municipal de Girona s’han tornat a mobilitzar aquest dilluns a la tarda, abans del ple extraordinari de l’Ajuntament. En la concentració que han fet a la plaça del Vi, els agents han avisat que es convertiran en “actors polítics” durant la campanya de les eleccions municipals. Asseguren que repartiran pamflets reivindicatius i no descarten organitzar protestes en els mítings electorals per fer pressió.

Els sindicats han assegurat que el conflicte estava a punt de tancar-se després d’arribar a un preacord amb el govern local. Una vegada ja tenien el document, es va presentar a la Mesa General de Negociació, on hi ha la resta de sindicats de l’Ajuntament, però CCOO i la Intersindical van votar-hi en contra.

El conflicte per les hores extra que hi ha obert dins de la plantilla de la Policia Municipal de Girona amb el govern local segueix obert. Després que els sindicats i l’alcaldessa haguessin arribat a un preacord, al final aquest document ha quedat en paper mullat. Això ha fet que la plantilla torni a mobilitzar-se i avisi al consistori que es convertiran en “actors polítics” durant la campanya de les eleccions municipals d’aquest mes de maig.

Estudiar les accions

El portaveu sindical, Sergi Fernández, ha detallat que estan estudiant quin tipus de mobilitzacions poden fer durant la campanya per no incomplir drets fonamentals, però no descarten fer protestes durant els mítings electorals. El que sí que han assegurat que faran és repartit pamflets informatius “perquè la ciutadania conegui les nostres condicions”.

El conflicte semblava estar a punt de tancar-se després que s’arribés a un preacord que havia ratificat “el 70% de la plantilla”. Els sindicats van reunir-se en més de quatre ocasions amb l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la tinenta d’Hisenda, Maria Àngels Planas, per tal de fixar les condicions del document.

Cobertures policials i seguretat ciutadana

En ell es definien les cobertures policials dels “més de 800 esdeveniments” que es fan a la via pública de Girona cada any i també es garantia la seguretat ciutadana. El primer d’ells és el que es farà el mes que ve, Temps de Flors. Es tracta d’una de les activitats amb més afluència de gent i la Policia Municipal de Girona assegura que no pot garantir la seguretat ciutadana perquè no hi ha prou efectius per muntar el dispositiu, ja que els agents estan cansats de fer hores extra.

A més Fernández també ha recordat que fa unes setmanes van haver de fer un dispositiu policial al barri de Font de la Pólvora i no es podia “garantir la integritat física dels agents” perquè no hi havia prou efectius disponibles.

Tots aquests conflictes quedaven resolts amb el preacord que el govern local va presentar a la Mesa General de Negociació, on hi ha la resta de sindicats municipals. En ella, CCOO i la Intersindical van votar-hi en contra. Això va fer que el govern local descartés el document firmat amb els sindicats policials i els van emplaçar a tornar a començar el procés de negociació “des de zero”.

Protesta al ple

Pels sindicats, aquesta acció ha estat una estratègia per “mentir” a la plantilla. Creuen que l’objectiu real del govern local no ha estat “mai” la de resoldre aquest conflicte i només han “fet servir” els sindicats per dilatar el problema en el temps. Per simbolitzar el malestar, els sindicats s’han concentrat aquest dilluns a les portes de l’Ajuntament de Girona, on han tocat el xiulet i han portat pancartes titllant a Madrenas i Planas de mentideres.

Minuts abans que comencés el plenari municipal, els agents també han entrat a la sala de plens per mostrar el seu rebuig al procés de negociació que s’ha fet des del consistori.