Tal com estava previst el ple municipal va aprovar aquest dilluns, en diferents punts de l’ordre del dia, un acord entre l’equip de govern (Junts i ERC) amb el PSC per desbloquejar uns onze milions d’euros entre romanents i inversions. El portaveu de Guanyem , Lluc Salellas, va lamentar que els socialistes no haguessin inclòs en l’acord cap aspecte sobre habitatge o accessibilitat i que vulguin crear un punt d’interès ciclista a Domeny. Va lamentar que els tres partits no apostin per la diversificació i ho apostin tot en favor del turisme.

La tinent d’alcaldia d’Hisenda, Maria Àngels Planas, va dir que la important xifra desbloquejada servia per evidenciar que s’havia fet una bona gestió econòmica. Mentrestant, Sílvia Paneque (PSC) va detallar que havien actuat per l’interès de la ciutat i que permetrà una gran inversió en centres cívics, equipaments esportius, en medi ambient, entre d’altres. A més es desbloqueja l’increment salarial a part dels treballadors municipals. Guanyem ho veia bé però voldria que beneficiés tota la plantilla, però des del govern van recordar que actuen «en funció de la capacitat pressupostària». Guanyem es va abstenir i Ciutadans i va votar en contra de les inversions. Guanyem va votar a favor de la valoració dels llocs de treball, el PSC es va abstenir i Cs va votar en contra