L’Ajuntament de Girona ha començat a canviar la tirolina de la plaça Miquel de Palol, del barri Devesa- Güell, coneguda com «plaça de la tirolina». L’actual, tenia la fusta de la rampa d’accés podrida, segona ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. La nova tindrà un material diferent que no dependrà de la climatologia per conservar-se. Una excavadora ha estat treballant avui al matí a la zona, que ha quedat precitada a l'espera que es col·loqui el nou material.