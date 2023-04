L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que en els últims quatre anys Girona ha viscut millores en la neteja, en la seguretat i també s'ha convertit en una ciutat més dinàmica econòmicament. Ho ha explicat aquest matí en un balanç del mandat, aprofitant que demà comença el període electoral. L'alcaldessa ha volgut destacar la «molt bona feina» que ha fet el seu equip des de 2019 tot i les «situacions dramàtiques» que ha viscut la ciutat i que «han vingut totes seguides».

Madrenas ha explicat que la gestió de l'actual mandat ha estat «complicada» pel seguit de fets que han succeït. Començant per les reaccions de la sentència del procés, l'octubre de 2019, que a Girona es van «viure molt intensament i van ser molt dures». Després, el gener de 2020, va arribar el temporal Glòria, per seguidament, el març del mateix any donar pas a la pandèmia, «que ha transformat el nostre món». Per últim, va arribar la Guerra d'Ucraïna, «amb la crisi de preus i materials», un fet que «ha dificultat impulsar noves obres».

L'alcaldessa ha remarcat tres punts clau pels quals Girona ha millorat i «així ho acrediten les dades». Per començar, «tenim una ciutat més neta», ha dit, últimament «hem rebut felicitacions» per part de diferents associacions de veïns que apunten que «es nota molt la transformació i el canvi en la neteja de la ciutat». Per altra banda, ha assenyalat que la recollida de residus s'ha de notar «més endavant», de la mateixa que també es farà més endavant la neteja dels carrers amb aigua. «Sempre seria no potable», però l'Ajuntament creu que amb el risc de sequera no seria «estèticament correcta», ja que es vol «conscienciar a la ciutadania».

Les estadístiques del Ministeri també detallen que Girona és «una ciutat més segura», perquè les denúncies s'han reduït «substancialment», tot i que Madrenas alerta que el que ha crescut són aquells delictes relacionats amb les estafes digitals i, per això, demana «prudència», en aquest apartat. Per últim, també ha apuntat que Girona ha establert «rècords històrics» en persones afiliades a la seguretat social, en la reducció de l'atur i en la xifra d'empresos i comerços que hi ha a la ciutat. Per tot això Madrenas ha explicat que les persones que «decideixen venir a viure a Girona és perquè s'hi viu bé, se senten protegides i tenen oportunitats».