L’Ajuntament de Vilablareix renova la flota de vehicles municipals i els substituirà per tres vehicles elèctrics, amb un finançament de 194.504,76 euros dels Next Generation. A més, s’han instal·lat tres punts de càrrega per subminstrar aquests tipus de vehicles i també s'inclou la implantació d’una ruta escolar mitjançant l’adquisició d’un vehicle bici-bus elèctric.

«L’adquisició del bici-bus, forma part d’un projecte global pensat fa més de 3 anys dins del pla de mobilitat i que té com a finalitat la conscienciació de l’ús de bicicleta en la mobilitat interurbana i en especial per l’accés a l’escola», explicava el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Pau Rovira. Totes aquestes actuacions faran el consum d’energia final anual de 12.741 kWh a 4.590 kWh. Per això, «són actuacions preferents per a l’equip de govern que fa una gran aposta per les energies renovables i la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera, destinant gran part de les inversions en mesures de protecció mediamentals», també deia Rovira.