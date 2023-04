Endesa fa un pas més per a remodelar i confeccionar la xarxa elèctrica de Girona amb l’objectiu de reforçar el subministrament i deixar les infraestructures preparades per a impulsar, així, l’electrificació de la demanda. L’actuació s’ha dut a terme al barri de Montjuïc i ha suposat una inversió de gairebé 380.000 euros, que serviran per incrementar la digitalització de la xarxa i avançar-se per preparar les infraestructures als nous reptes i usos energètics del futur.

Els treballs, que s’han dut a terme durant el 2022 i principis d’aquest 2023, han consistit en la substitució de tres trams diferents de línies subterrànies de mitjana tensió a 25 kV que discorren per tres àrees del barri, concretament pels carrers de la Pujada de la Barrufa, la Torre de Suchet, Onze de Setembre, la Ronda de Fort Roig, i els carrers de Berenguer de Palol i del Camp d’Or. Ha calgut fer 1.900 metres de rases per renovar un total de gairebé dos quilòmetres de xarxa elèctrica. L’actuació estructural també ha comportat la reforma integral de tres centres de transformació, que s’han renovat tecnològicament amb la substitució de les seves antigues cel·les per unes de noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra. La finalitat és que, elèctricament, la ciutat estigui més reforçada, més mallada i, per tant, sigui més fiable i robusta.