La tretzena edició de la Fira de la Flor i el Planter de Salt se celebrarà el 16 d'abril. Ho farà, com és habitual durant tot el matí de diumenge al Parc Monar, tot i que, a part, l'Ajuntament també ha organitzat altres activitats durant els dies previs a l'esdeveniment.

És per això que, de l'11 al 16 d'abril es portarà a terme el tradicional concurs d'aparadors entre els diferents comerços dels municipis. Per altra banda, el 14 d'abril es realitzarà una jornada tècnica, que s'ha consolidat en les últimes edicions de l'esdeveniment. Enguany, portarà com a nom «Hortes de Salt, cap a un futur agroecològic». Aquesta activitat es farà a l'Aula Magna de la Factoria Cultural de la Coma Cros entre les 17:30 hores i les 20:30 hores.

A banda d'aquestes dues activitats també es faran diferents visites guiades. El 15 d'abril, amb el Parc Monar com a punt de partida (10:30h), es farà una visita guiada sota el títol «Descoberta de la vegetació de les riberes del Ter». A la tarda (17h), també se'n farà una altra pel Mas Llorens. També el mateix dia de la Fira s'han preparat visites guiades per conèixer que és un mur de recés, diversos tallers i un espectacle infantil.

La regidora de Desenvolupament Local, Cristina Alarcón, explica que «any rere any ens anem adaptant i, al voltant de la Fira, oferim propostes complementàries. Des del concurs d'aparadors, a les jornades tècniques o a les activitats per a tota la família per tal que tothom trobi el seu espai».