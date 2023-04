Descobreix la nova escultura que es podrà veure a Girona

Girona tindrà una nova escultura en els pròxims mesos. Es tracta d’una obra realitzada per l’artista Maria Pia Crozet Caulier que s’instal·larà al Jardí de la Pau, situat al davant de la Biblioteca Carles Rahola, entre carrer Emili Grahit i el carrer Oriol Martorell i Codi. L’escultura, anomenada «Girona terra de Pau i Treva» tindrà una alçada d’una mica més de quatre metres i mig sobre una base de pedra -on hi haurà el nom de l’escultura en un costat- i, al capdamunt, portarà un colom fet de marbre.

L’Ajuntament de Girona traurà a licitació les obres de fonamentació de l’escultura per un total de 3.530 euros. Un cop formalitzat el contracte d’adjudicació dels treballs, l’empresa tindrà un màxim de sis mesos per fer totes les tasques. Entre altres treballs, es portarà a terme la neteja del lloc concret d’ubicació de l’escultura o fer la instal·lació elèctrica necessària i connectar la instal·lació amb la lluminària de l’obra. A part, també es col·locarà una placa amb la fitxa tècnica de l’obra on es farà constar l’autoria d’aquesta.