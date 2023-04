Guanyem Girona ha fet balanç de mandat aquest dimecres criticant que el govern local de Junts i ERC no hagi tingut el “rumb clar” de la ciutat en els últims quatre anys. El portaveu de la formació local, Lluc Salellas, ha assegurat que Madrenas “s’ha mostrat ineficient” a l’hora d’afrontar “els reptes” que té Girona, com ara l’habitatge, la transició energètica o la mobilitat. Per altra banda, els regidors de Guanyem han lamentat que al llarg del mandat, Junts i ERC hagin optat per pactar en més ocasions amb Cs i PSC que no pas amb Guanyem, que és la tercera força independentista en el plenari. En aquest sentit, el portaveu de Guanyem ha recordat que al 2019 els republicans van tancar la porta a un pacte per l’alcaldia que incloïa el PSC.