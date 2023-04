Els Mossos d'Esquadra controlen els accessos d'una 'rave' a Sant Jordi Desvalls que congrega entre 80 i 100 persones, uns 40 vehicles. La policia catalana ha rebut la primera trucada alertant de la festa il·legal a les cinc de la matinada. Segons els Mossos, els participants de la 'rave' tenen una actitud pacífica i estan situats en una zona de difícil accés allunyada del nucli urbà. La policia no es planteja un desallotjament.

Aquesta nit, a Flaçà (el Gironès) i voltants, ha estat impossible dormir (bé). Una nova Rave ens ha tornat a convertir en sonàmbuls. He trucat al 112. M'han dit que molta altra gent havia trucat i que Mossos ja estaven avisats. Convido el Conseller d'Interior al meu llit. — Lluís Muntada (@muntadalluis) 7 de abril de 2023

Son pacifics, sí, però els ha importat una merda tenir la música a tot drap durant tota la matinada i no l'han baixat fins que hi han anat els agents.



Els Mossos controlen els accessos d'una 'rave' a Sant Jordi Desvalls amb un centenar de persones https://t.co/G1SWBwee4f — Raül Muxach👓🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Raul_Muxach) 7 de abril de 2023

Fonts municipals han explicat que s'ha donat avís als Mossos per les molèsties que estava generant la música perquè els assistents estan concentrats a aquella zona.

La rave està situada en unes antigues sorreres properes al riu Ter on es pot accedir des de les poblacions properes al riu. Això ha fet que les molèsties no només afectessin els veïns de Sant Jordi, sinó també dels pobles del voltant.

Els Mossos han informat que estan alerta, fent passades dinàmiques amb els vehicles policials, sense controls fixes.

A aquesta hora del matí la música ha deixat de sonar, però els veïns temen que es reprengui de nou aquesta nit.

De forma periòdica, a Catalunya se celebren raves. Tot i que no estan comptabilitzades, la sensació és que n'hi ha més que en d'altres punts de l'Estat, fet que s'explicaria per la proximitat amb la frontera francesa. La patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, sol denunciar la seva celebració perquè suposen una competència deslleial per al sector, són irregulars i es fan sense garanties de seguretat.

Una de les últimes raves de les que es té constància va ser a Muntanyola (Osona). Va aplegar més de 200 persones i més d'una cinquantena de vehicles, i l'alcalde del municipi es va mostrar crític amb la gestió que van fer els Mossos, tant per la falta d'informació que van donar al consistori com pel fet que no es van plantejar dissoldre la festa.

En el cas de Muntanyola, la rave va començar divendres i va acabar diumenge al vespre.

El fenomen, objecte d'una investigació de la UPF

Una festa il·legal és una manera de "fer política mostrant altres formes de viure, de conviure i d'oci". Així ho defensa Pablo Soria, doctorand de la UPF que investiga el moviment de les 'free parties'. Fa unes setmanes va ser a la 'rave' de Sarral que va aplegar prop de 700 persones. Destaca que és un moviment "informal", tot i que es basa en l'autoorganització. L'investigador recorda que als inicis, les festes il·legals es muntaven dins de les ciutats, però la "repressió" ha allunyat aquestes trobades fins a territoris rurals.

Soria és valencià, té 44 anys i als anys 90 va endinsar-se en el món de les 'raves'. Primer com a organitzador i assistent, i des de fa dos anys com a doctorand en comunicació social per la UPF. "No només hi ha una forma d'oci", exclama mentre ho exemplifica amb aquells que surten a una discoteca "a gastar-se 30 euros". Soria defineix les 'raves' com una "alternativa" i lamenta que es "criminalitzi" perquè només quedi allò "estructural".

És conscient dels prejudicis que hi ha al voltant d'aquest tipus de festes: "el drogat, l'animal que ho deixa tot ple de merda", diu ell mateix. En canvi, el camp de Sarral està tot net, els joves llancen les deixalles en grans bosses de brossa que una empresa s'endurà el darrer dia de la festa, segons expliquen alguns dels participants.

"El relat que donen els mitjans de comunicació, generalment, no és el correcte", es queixa l'investigador. "És un moviment que per a mantenir-se viu sempre ha estat a l'ombra", continua.

L'espai públic i el model d'oci

Soria centra la seva investigació en qüestions com l'ús de l'espai públic o el model d'oci. "Qui té dret a usar l'espai públic i qui no? Per què no hi ha espai públic per als joves", es pregunta. "No hi ha espai per a l'autorepresentació", apunta el doctorand, "necessites llocs on el poder social, l'estructura, no sigui tant evident", segueix. "En una rave no han desaparegut les jerarquies, però no són tant presents", confirma. L'investigador creu que les 'free parties' són un lloc de "llibertat" on "comportar-se de maneres diferents".

Sobre ocupar un terreny privat o malmetre camins per accedir-hi, Soria apunta que l'estat espanyol és un país "latifundista". "Per què tot ha de ser privat i ha de pertànyer a una mateixa persona?", es qüestiona l'investigador. El terreny que es va ocupar a Sarral és un camp que ara no s'està explotant, tot i que no pertany a un gran propietari.

La 'free party' és un moviment que "barreja diferents cultures", destaca Soria. Per exemple, el "sound system" jamaicà, el "punk" anglès o l'"acid House". Aquest corrent 'underground' va començar a organitzar 'raves' a finals dels anys 80 "perquè fossin gratis i accessibles a tot el món", detalla el doctorand. Des d'Anglaterra, es va anar expandint per tot Europa, sobretot a Itàlia i a França, o al territori espanyol que també va arribar amb fenòmens com la "Ruta del Bakalao".

Dècades després, el fenomen encara continua amb trobades com les de Torà i Sarral el cap de setmana passat. També la de Llinars del Vallès, el cap d'any del 2020, que va reunir més d'un miler de persones i que va ser desallotjada pels Mossos d'Esquadra.