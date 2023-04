L’Ajuntament de Girona va aprovar dijous l’adjudicació de la compra d’un local per destinar-lo a l’Espai Cívic del barri de l’Eixample a partir de la Junta de Govern Local. Com va avançar Diari de Girona el mes de gener, l’Ajuntament cercava locals perquè funcionin com a espais cívics i socials als barris de l’Eixample i Vista-Alegre, molt reivindicats pels veïns.

L’Eixample i Vista Alegre tenen més a prop els reivindicats espais cívics i socials De moment, el consistori ja n’ha adjudicat un. En aquest cas, a l’Eixample. En concret, l’immoble està situat al número 21 del carrer de Maluquer Salvador i té una superfície de 296 m2. El local ha estat adquirit a l’empresa Buildingcenter S.A. per un preu de 339.000 euros. En els pròxims dies, s’espera que es formalitzi la compravenda en escriptura pública i, a partir de llavors, el consistori en podrà fer ús. Així, l’immoble s’integrarà a Xarxa de Centres Cívics de Girona. En l’actualitat, l’Associació de Veïns de l’Eixample només disposa d’un local, situat al carrer Migdia. Un cop es pugui utilitzar aquest nou es complementaran l’un amb l’altre.