El PSC de Girona ha demanat aturar el procés d'obertura de la nova sala de concerts que es projecta a la ciutat i que s'anomenarà "Alter". Aquesta, estarà ubicada a la zona del Pont de la Barca, en concret, al número 2 del carrer de la Barca, i ja ha estat criticada pels veïns de Fontajau i Sant Ponç. De fet, els dos barris han recollit firmes per aturar l'obertura d'aquest local.

En aquest sentit, els socialistes, exposen una sèrie d'arguments perquè no s'obri l'establiment. En primer lloc, demanen perquè la nau on s'ha d'ubicar la discoteca no es va enderrocar si estava previst a la Planificació Urbanística de 2012. També reclamen que es revisi l'Ordenança d'Intervenció Municipal Reguladora de les Activitats de Degustació, Restauració, Espectacles públics i Activitats recreatives i les seves terrasses, de la qual s'ha obert un procés, abans d'obrir el local. A més, exposen que a una seixantena de metres hi ha una sala de jocs i, per tant, s'incompleix el Pla Especial Urbanístic, que detalla que la discoteca ha d'estacar a 200 metres d'aquest espai.

Entre altres motius, el PSC també assenyala que abans d'inaugurar un local d'aquestes característiques és necessari resoldre el problema dels efectius policials a la ciutat. A banda, que la defensora de la ciutadania ja ha recalcat que l'establiment no compleix amb «el dret a la salut» pels veïns de la zona.