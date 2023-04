Girona celebrarà un any més l’arribada de la primavera amb una programació d’actes populars entre els dies 14 i 23 d’abril. Com és habitual, el protagonisme de les Festes de Primavera se l’endurà el Tarlà, al voltant de la qual giraran les propostes d’aquest 2023. El tret de sortida del programa el marcarà el llançament de coets i la despertada del Petit Drac Major, que tindrà lloc el dia 14 d’abril, a les 20 h, a la rambla de la Llibertat, i que anirà a càrrec dels Diables de l’Onyar. Tot seguit es farà un ball de folc a càrrec del Grup Romaní.

L’endemà, 15 d’abril, hi haurà precisament la tradicional penjada del Tarlà, un dels plats forts de les Festes, que començarà a giravoltar a partir de les 12 h al carrer de l’Argenteria. Just abans, a les 11 h, des del jardí de la Infància, arrencarà una cercavila amb els gegants i els capgrossos de Girona, a càrrec de la Fal·lera Gironina. Part de la imatgeria festiva de la ciutat recorrerà els jardins, la plaça de Catalunya, la rambla de la Llibertat i el carrer de l’Argenteria.

El mateix dia, a la tarda, la Fal·lera Gironina oferirà una de les activitats més noves de la programació, La Gerionada, que es va estrenar l’any passat. La proposta consisteix en una plantada de gegants on es reuniran els convidats del gegant Gerió, l’ésser mitològic de tres caps i sis braços de Girona. Cadascun dels tres caps durà els seus amics a la trobada: per part del Bover, hi assistiran la Vaca Canaleta de la Colla Gegantera d’Almoster (Tarragona); per part de l’Arquitecte, hi seran el Rei Salomó i la Reina de Saba, dels Gegants de Santa Maria del Mar (Barcelona) i, finalment, per part del Guerrer, hi haurà els gegants Chabran i Llúcia, dels Gegants de l’Arboç (Tarragona). A les 17 h, tots plegats iniciaran una cercavila pels carrers de Girona, amb inici i arribada a la plaça del Vi on, a partir de les 17.40 h, aproximadament, faran els balls de lluïment.

El diumenge 16 d’abril, a partir de les 10 h, la rambla de la Llibertat serà l’escenari de la Trobada de Mulasses de Girona. Enguany hi participaran, a més de la Mula Baba i la Mula Petita de Girona, la Mulassa dels Pallaresos, les mulasses de Vilanova i la Mulassa de Salou, que estaran acompanyades de la música de la Girona Marxing Band. En el marc de la trobada tindrà lloc una representació de titelles a càrrec de la Mula Baba (11.30 h) i una cercavila amb totes les mulasses participants, que aniran des de la rambla de la Llibertat fins a la plaça dels Jurats, on faran la ballada final (13.30 h).

El cap de setmana següent, l’activitat central de la programació serà la primera Trobada de Sacaires de les Festes de Primavera, que és novetat de l’edició d’enguany. Es tracta d’una cercavila de bandes de sacs de gemecs que sortirà dissabte, dia 22 d’abril, a les 11 h, des de la rambla de la Llibertat, i que avançarà en cercavila fins a la plaça dels Mercaders.

Durant la jornada de dissabte tindran lloc dues propostes més. Per un costat, a les 12 h, concert de la Girona Banda Band a la plaça de la Independència i, per altre costat, a les 17 h, es farà un espectacle de circ a càrrec de la companyia Non Sin Tri a la plaça del Pallol.

Un dia abans, el 21 d’abril, la Catedral de Girona acollirà dues sessions de l’espectacle la Consueta de Sant Jordi, una a les 18.30 h i una a les 20.30 h, amb entrada gratuïta i reserva prèvia.

Tancaran la programació de les Festes de Primavera les tres propostes del diumenge 23 d’abril, diada de Sant Jordi: la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla La Bisbal Jove, que es farà a les 11.30 h a la plaça de la Independència; l’espectacle infantil Tot sol... i núvol, de la companyia Le Puant, que tindrà lloc a les 12 h a la rambla de la Llibertat, i el taller de circ de la companyia Improvisto’S Krusty Show, que serà a les 16.30 h també a la rambla de la Llibertat, davant del Punt de Trobada.

A banda de la primera Trobada de Sacaires, aquest any també destaca la recuperació d’espectacles de circ de carrer per fer honor a la figura del Tarlà i les seves acrobàcies. En aquest sentit, cal ressaltar la participació de les entitats de cultura popular de la ciutat que tenen la seu al Mas Abella, l’espai de cultura popular de la ciutat: Fal·lera Gironina, Els Diables de l’Onyar, Baba Babarota i Qrambla, així com la col·laboració dels Amics de la Sardana Terranostra, la Girona Banda Band i el Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona (CPCG).

La figura d'El Tarlà

El Tarlà és una de les figures més típiques de Girona. Se sol posar al carrer de l’Argenteria pels voltants de Sant Jordi, durant les Festes de Primavera de la Rambla i l’Argenteria. Es tracta d’un ninot penjat d'una barra que reposa entre dos balcons, que fa giravoltes, va vestit de joglar i porta esquellerincs a les puntes del barret. La llegenda explica que fa molts anys al carrer de l’Argenteria hi va haver la pesta i que aquest fet va provocar el tancament de la via pels dos extrems. Paradoxalment, durant la COVID, El Tarlà es va quedar tancat a casa. Per tal de distreure els veïns, la llegenda diu que un veí anomenat Agustí els divertia fent tombarelles. Més endavant va ser cridat per la canalla com a “xato” i finalment s’ha anomenat popularment “Tarlà”.

A la pàgina web municipal del Tarlà s’hi poden trobar diferents recursos com l’Auca del Tarlà en color, en blanc i negre per poder pintar i en vídeo; un taller per aprendre a fer la figura a casa, i un film on es veuen les diferents piruetes que fa aquest personatge històric de la ciutat. També s’hi pot consultar el programa de les Festes de Primavera d’enguany i totes les activitats previstes.