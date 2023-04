La festa 'rave' a Sant Jordi Desvalls va atreure més participants aquest divendres a la tarda. El que ha provocat una segona llarga nit pels centenars de veïns dels pobles del voltant, Les queixes continuen i comença a esgotar-se la paciència. Ja són molts els residents a la zona que comencen a reclamar que es desallotgi la sorrera.

La ubicació exacta és pràcticament al terme de Sant Joan de Mollet. I des de la zona on han tancat els Mossos es pot trigar 20 minuts caminant fins al punt on hi ha la festa. Multitud de cotxes, furgonetes i tendes de campanya s'acullen a l'espai on ara mateix es calcula que hi ha unes 300 persones, segons la policia.

Del centenar de persones que hi havia aquest divendres al matí, s'ha passat a les 250, segons els càlculs dels Mossos d'Esquadra. Més de 60 cotxes han comptabilitzat els agents-. Tot i tallar els accessos viaris amb vehicles policials i patrulles, els assistents hi segueixen arribant a peu, i la festa no sembla que hagi de finalitzar durant aquests propers dies festius. La policia ha barrat els accessos, però no es planteja un desallotjament. Segons els Mossos, els participants de la 'rave' tenen una actitud pacífica i estan situats en una zona de difícil accés allunyada del nucli urbà.

Això no ha evitat les queixes dels veïns. "Xumba-xumba a l'habitació, sota els llençols, entre les entrepells com aquell qui diu. Qui ho paga, tot això?" és la queixa que ha fet pública Lluís Muntada mitjançant la xarxa social Twitter. "Fa 40 hores que no dormo per la Rave que amb permís dels Mossos sona a Sant Jordi Desvalls", afegeix en el següent escrit.

Setmana Santa al Gironès-Empordanet. Rave https://t.co/cVAqXfaTTR Camí penitencial.

2a nit sense dormir.

Xumba-xumba a l'habitació, sota els llençols, entre les entrepells com aquell qui diu.

Qui ho paga, tot això?

Conseller d'Interior,posi la la Llei.

President, posi les urnes! — Lluís Muntada (@muntadalluis) 7 de abril de 2023

"Els @mossos no estan fent res. La rave va a tot drap i se sent a tots els pobles. De fet, com sempre que hi ha tres o quatre dies de festa i no fa fred", denuncia un altre periodista gironí, RaUl Muixach. Una veïna de Sant Joan de Mollet, municipi limítrof a Sant Jordi, Meritxell Fernández, ha explicat que aquesta mena de festes a la zona "són habituals". De fet, fa anys que en algun moment passen nits sense dormir per culpa de la música que es pot sentir des de tots els municipis de l'entorn. "Aquesta nit l'he sentit, però quan molesta més és a l'estiu perquè tenim les finestres obertes per la calor i amb la música no pots dormir", ha dit.

Els @mossos no estan fent res. La rave va a tot drap i se sent a tots els pobles. De fet, com sempre que hi ha tres o quatre dies de festa i no fa fred. https://t.co/XhKk58D4FT — Raül Muxach👓🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Raul_Muxach) 7 de abril de 2023

Aquesta veïna ha explicat que aquest dijous va anar a dormir una mica tard i al cap de poc va començar a sentir la música. De seguida va sospitar que es tractava d'una 'rave', perquè "no és ni el primer any, ni el segon ni el tercer" que se'n fan a la zona. No obstant, com que encara no fa calor, tenen les finestres tancades i això els ha permès dormir. Pitjor és a l'estiu, amb les finestres obertes, perquè aleshores poden estar dues o tres nits amb dificultats per dormir, "i això és empipador".

La policia catalana va rebre la primera trucada alertant de la festa il·legal a les cinc de la matinada de dijous a divendres. En concret, es tracta d'una antiga sorrera situada al terme municipal del municipi esmentat a tocar del riu Ter i entre tres poblacions més de la comarca: Cervià de Ter, Bordils i Sant Joan de Mollet.