Un dels noms propis del Dissabte Sant a Girona és la banda musical La Lira de Vilafamés (Castelló de la Plana), que ahir ja va participar en la Processó del Sant Enterrament i que aquest matí ha tornat a omplir de melodies el centre de la ciutat. Ho ha fet fer, primer, amb una cercavila que ha donat el seu tret de sortida a la Casa de Cultura per seguir cap a la plaça de l’Hospital, la plaça de Pompeu Fabra, la plaça de Catalunya i carrer de Santa Clara.

Des d’allà s'ha enfilat cap a la plaça de la Independència, on s'ha celebrat el concert de la banda. A diferència de les peces que es van interpretar ahir durant la processó, les d’avui han estat més alegres i van engrescar a la gent que es va aplegar a la plaça de la Independència. D’aquesta manera, es donen per acabats els actes de Setmana Santa organitzats per la Junta de les Confraries.