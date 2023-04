L’«Educació de qualitat», el punt fort de la UdG segons un estudi internacional

El Times Higher Education Impact avalua a més d’un miler d’universitats del món «en funció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides» d’acord amb quatre barems: recerca, gestió, divulgació i ensenyament. En total, són disset els apartats els que es tenen en compte i, en l’última actualització, del 2022, la Universitat de Girona, destaca per la seva «Educació de qualitat». En aquest apartat se situa en la dissetena posició en l’àmbit mundial d’entre gairebé 1.200 centres analitzats, amb una valoració de 82,4 punts. La UdG és la segona universitat espanyola amb una millor puntuació en aquest apartat, per darrere de la Universitat de València, que és la vuitena (85,3). Aquest rànquing el lidera la Universitat d’Aalborg (91,5), de Dinamarca.

Dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible, la UdG ha participat en tretze. A part de l’apartat d’«Educació de qualitat», també està entre les cent millors institucions en quatre aspectes més. Ocupa la posició 46 en «Igualtat de gènere» (70,6 punts), la 51 en «Energia assequible i neta» (72 punts), la 63 en «Aigua Neta i sanejament» (74,6 punts) i la 82 en «Consum i producció responsables» (77,5 punts). També supera la setantena de punts en «Bona salut i benestar», «Ciutats i comunitat sostenibles» i «Associacions per als objectius». Per contra, les puntuacions més baixes de la UdG són en «Treball digne i creixement econòmic» (55,3-59,5 punts) i «Innovació i infraestructures del sector» (47,2-57,1 punts).

En el rànquing global, on s’han avaluat 1.400 universitats de tot el món, la UdG se situa entre els llocs 101 i 200

Sumant totes aquestes puntuacions i fent la mitjana, la UdG assoleix tenir un global d’entre 82,1 i 88,5 punts, superior a la puntuació del 2021, que va ser de 77,5-85,2. En tot cas, la posició en el rànquing no varia i es troba entre la 101 i la 200, tot i que s’ha de tenir en compte que més d’un centenar d’institucions d’arreu del món han entrat per primer cop en aquest rànquing el 2022. Per exemple, l’any que es va començar a fer aquesta classificació, el 2019, la UdG va ocupar la posició número 94, però només hi havia un total de 467 universitats en aquest primer rànquing. L’any passat, en canvi, es van avaluar un total de 1.410 universitats.

Una de les millors d’Espanya

Segons el THE Impact la Universitat de Girona és una de les millors valorades en l’àmbit espanyol. És una de les sis que es troba entre les posicions 101 i 200 a escala mundial, amb una puntuació d’entre 82,1 i 88,5 punts. Els altres cinc centres són la Universitat de Barcelona, la Universitat de Jaén, la Universitat de Múrcia, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de València.

Per apartats, la UdG és la primera a Espanya quant a «Consum i producció responsables», amb 77,5 punts. Mentrestant, és la segona en «Educació de qualitat» per darrere la Universitat de València i la tercera posició en l’apartat d’«Igualtat de gènere», per darrere la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona. També ocupa el tercer calaix del podi en «Aigua Neta i sanejament», per darrere de la Universitat Jaume I i la Universitat de Jaén.

Per altra banda, la Universitat Western Sidney, d’Austràlia, és la que ocupa la primera posició en l’àmbit mundial. Ho fa amb la puntuació més alta des que existeix aquest rànquing (99,1 punts). Els seus punts forts són en «Associacions per als objectius» (99 punts), «Consum i producció responsables» (93,3 punts) o «Aigua Neta i sanejament» (90 punts), L’any passat, el centre australià ocupava la dissetena posició, 94,3 punts, mentre que era la Universitat de Manchester la que ocupava la primera posició.

«No obsessionar-se»

«Ens mirem els rànquings perquè estan bé per millorar-los, però no està bé obsessionar-se en ells» assenyala el rector de la UdG, Quim Salvi. Es calcula que a tot el món hi ha unes 25.000 institucions d’educació superior i, per tant, no és el total la que participa en aquest rànquing. En tot cas, de cada any ho van fent més institucions el que fa que la posició de la UdG sigui diferent d’un any abans. El rector apunta que «la posició canvia perquè entren més universitats, no perquè ho facis més bé o més malament». Per tant, Salvi conclou que «els rànquings internacionals els hem de posar entre cometes perquè el conjunt canvia molt». Això, a diferència dels espanyols, on la UdG es manté «en posicions més estables».