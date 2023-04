Els Mossos d’Esquadra han aixecat acta als organitzadors de la «rave» de Cervià de Ter. En aquests moments, tenen diverses persones identificades i han d’acabar d’establir la seva participació en la promoció d’aquesta festa il·legal. Un esdeveniment que va tenir durant quatre nits els veïns de la zona sense poder dormir i que es va acabar tot just aquest Dilluns de Pasqua.

Els agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) dels Mossos d’Esquadra va desplaçar-se al lloc dels fets el primer dia de celebració de la festa il·legal, el dijous. Des de llavors i a partir de les identificacions, estan acabant d’establir el paper que han tingut els suposats implicats en la creació i organització de la «rave». Un cop tinguin l’informe fet el remetran a l’òrgan competent del departament d’Interior, la Direcció General del Joc i d’Espectacles, que és el que acabarà imposant una sanció o altra dependent de la infracció comesa per cadascú. Pel que fa als participants de la festa il·legal, aquests no poden ser sancionats.

La «rave» de Cervià va arribar a concentrar prop de 300 persones i ha indignat els municipis veïns: Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet i Flaçà. Ja hi ha també una denúncia presentada contra els organitzadors, però en aquest cas és del propietari del terreny on es va celebrar. Un solar a prop del riu Ter i que van ocupar sense cap mena de permís.

El Departament d'Interior es compromet a sancionar els organitzadors amb multes d'entre 1.000 i 10.000 euros

Per altra banda, els municipis del Gironès afectats per la «rave» s'han reunit aquesta tarda amb el delegat d’Interior a Girona, Joan Mayoral, per estudiar com evitar que es torni a repetir la situació i prevenir-ho. A la trobada, el Departament s'ha compromès a sancionar els organitzadors per la via administrativa amb multes que poden anar dels 1.000 als 10.000 euros. Per la seva banda, els ajuntaments afectats incrementaran la vigilància en dates sensibles amb l’objectiu de detectar vehicles o moviments sospitosos i així evitar que s’hi puguin establir.

A la trobada, que s'ha fet a l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, hi han assistit els alcaldes de Sant Joan de Mollet, Bordils i una regidora de Flaçà però no hi havia cap representant de Cervià de Ter, el municipi més afectat.