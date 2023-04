Girona tindrà divuit punts de votació per les eleccions municipals del maig

Girona habilitarà divuit punts de votació de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. La majoria són les que ja vaig funcionar en els darrers comicis locals però hi ha alguns canvis. La primera modificació correspon a les meses que eren de l’escola Pla de Girona i es van traslladar al pavelló de Palau I. Es tornaran a posar a l’escola Pla de Girona. L’Auditori- Palau de Congressos de Girona s’ha eliminat com a local electoral, on hi havien votat també alguns veïns que antigament feien a l’Estació Jove del parc Central i que tampoc estarà a la llista de punts electorals. El punt de votació es traslladarà al Palau de Fires. A més a més, una mesa que es va posar al social de Montjuïc que es va traslladar a Centre Cívic de Pedret, es tornarà a situar a Montjuïc. Finalment, el pavelló de Fontajau s’ha eliminat com a local electoral i es traslladarà tot a l’escola de Taialà.

Els divuit punts Els veïns poden consultar el seu local de votació amb un cercador que l’Ajuntament de Girona ha habilitat a la seva pàgina web. S’hi ha de posar l’adreça i s’indica el seu punt on anar a votar. Provisionalment, els locals electorals seran: Casa de Cultura, escola Annexa, pavelló deVila-roja, escola Verd, escola Pla de Girona, Centre Cívic Pla de Palau, pavelló d’esports de Palau II, escola Eiximenis, pavelló de Montfalgars, CentreCívic Barri Vell, local social deMontjuïc, CentreCívic de Pedret, Centre Cívic Pont Major, escola Joan Brugera, Palau de Fires, pavelló de Santa Eugènia, escoles de Sant Daniel, escola de Taialà.