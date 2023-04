El pròxim curs 2023-24, l’Institut de Celrà oferirà el Cicle de Grau Mitjà de Tècniques de Dansa Urbana, una titulació oficial del Departament d’Educació. Part de les activitats del cicle es portaran a terme a les aules de l’Escola Municipal de Dansa.

L’Institut de Celrà, l’Escola Municipal de Dansa i l’Ajuntament han treballat conjuntament perquè el Departament hagi autoritzat que es pugui oferir aquest cicle formatiu al municipi, l’únic de les comarques gironines que oferirà aquesta titulació, segons ha informat l’Ajuntament.

Per què serveixen

Els estudis capaciten per aplicar tècniques de dansa urbana, basades en la programació d’una actuació o coreografia, ballant com a solista o amb una parella o com a membre d’un grup de ballarins o ballarines de dansa urbana, en un projecte d’actuació en directe o enregistrament, amb criteris artístics i de seguretat. El cicle té una durada de 1.400 hores.