Pedro Sánchez visita el Barri Vell de Girona

El president del Govern Espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la visita a la seu d’Hipra, per fer un vol pel Barri Vell de Girona acompanyant de la portaveu socialista de la ciutat, Sílvia Paneque, i pel primer secretari de la formació a Catalunya, Salvador Illa. Sánchez ha pogut descobrir l’origen i el valor del Tapís de la Creació gràcies a una explicació de Paneque, i també ha pogut visitar la Catedral. A part, ha passejat pels carrers més emblemàtics del Barri Vell, així com creuar pels diferents ponts de la ciutat que passen per sobre del riu Onyar.

Sánchez destaca la "fita històrica" de la vacuna d'Hipra amb la compra de 3,2 milions de dosis Un cop acabada la passejada, el president del Govern s'ha dirigit a la Botiga Casa Cacao, situada a la plaça Catalunya i propietat dels germans Roca. Allà, ha tingut l’oportunitat de saludar a Joan i Jordi Roca, que li han ensenyat algunes de les seves receptes elaborades amb xocolata. 7 «Teníem ganes d’ensenyar la Catedral, el Barri Vell i alguns dels motius pels quals som una ciutat de primera, perquè tenim un patrimoni del qual ens en sentim orgullosos com a gironins i gironines. També teníem ganes de mostrar el Tapís de la Creació, l'obra més important que es conserva de l'art tèxtil romànic i una de les peces principals del Tresor catedralici», ha explicat Sílvia Paneque, un cop acabada la trobada amb Pedro Sánchez i Salvador Illa. La portaveu socialista també ha destacat que el president «ja coneixia» Girona, «la qüestió és aprofitar l’oportunitat, perquè la conegui molta més gent», ha apuntat.