La 39 Fira Comarcal de Primavera tornarà a convertir Campllong en l'epicentre del món rural gironí. El certamen, que se celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 d'abril, acollirà aquest any el concurs morfològic català de vaca frisona. Durant dos dies, la Fira de Primavera ofereix un programa d'activitats que combina demostracions de feines vinculades al camp amb exhibicions diverses, estands comercials, parades d'artesania i concursos. El programa per a aquest 2023 inclou més d'una cinquantena d'activitats. Com a novetats, la Fira de Primavera incorpora un concurs de salt d'obstacles a cavall, una exhibició de gossos policia i una activitat familiar pensada per implicar petits i grans.

L'edició de l'any passat, tot i que encara marcada per l'estela de la pandèmia, ja va enfocar el camí de la recuperació. I aquest 2023, la Fira Comarcal de Primavera de Campllong recupera tota l'essència d'anys anteriors. Durant el cap de setmana del 15 i 16 d'abril, el poble tornarà a convertir-se en l'aparador del món agrícola i comercial de les comarques gironines.

Agricultura, ramaderia, serveis, alimentació, indústria, tecnologia, jardineria, construcció, mobles, artesania, motor, decoració... Tots els sectors tornaran a tenir presència al certamen, que ocuparà més de 40.000 metres quadrats i que manté la fórmula de combinar tradició i progrés a través de concursos, exhibicions, demostracions, estands empresarials i activitats diverses.

Concurs de paletes

Entre els clàssics, la Fira de Primavera tornarà a acollir la 26a trobada de tractors antics (del 1965 en enrere), el 24è concurs de paletes, una demostració de tallar troncs o una exhibició de batre amb eines antigues.

Un dels plats forts de la fira serà novament el concurs morfològic, que escollirà les millors vaques de les diferents explotacions que hi participen. Aquest 2023, per tercer cop, Campllong acollirà el concurs català que organitza la Federació de Frisona de Catalunya (FEFRIC). Dissabte a la tarda, es farà el de vedelles; i diumenge al matí, el de les vaques.

La Fira de Primavera ja havia acollit el certamen nacional que organitza la FEFRIC, i que aquest 2023 arriba a la 23a edició. El concurs català de frisona també va celebrar-se a Campllong els anys 2010 i 2017. S'espera que hi participin un centenar de caps de bestiar d'una vintena d'explotacions del país.

Més d'una cinquantena d'activitats

La fira ofereix més d'una cinquantena d'activitats per a totes les edats. Entre aquestes, el 18è concurs de pintura ràpida, la trobada d'intercanvi de plaques de cava, curses de mules, una exhibició de trialbike, una trobada de puntaires, el 8è torneig de bitlles catalanes, l'actuació de la colla gegantera, el 16è concurs de maquinistes, un outlet d'antiguitats, el 15è concurs de ratafia, la 31a mostra de productes artesans i d'alimentació...

L'alcalde de Campllong, Lluís Freixas, explica que l'objectiu és fer un programa "atractiu" que conjugui agricultura, ramaderia i activitat comercial amb diversitat de propostes. Freixas subratlla que, any rere any, la Fira de Primavera s'ha convertit en "referent", no només a la demarcació sinó també més enllà de les comarques gironines. I com a prova, posa com a exemple la celebració del concurs nacional de vaca frisona.

El programa per a aquest 2023 també incorpora novetats. Dissabte a la tarda es farà el primer concurs social de salt d'obstacles amb cavall. A més, la Fira de Primavera acollirà també una exhibició d'agility (a càrrec de l'equip Mircat Park) i una altra de gossos policia (amb les unitats canines de Girona, Lloret, Sabadell, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Caldes de Malavella).

Amb voluntat d'obrir-se a petits i grans, s'incorpora al programa l'activitat familiar 'Gira la fira'. Serà una gimcana, que es farà durant els dos dies, que permetrà descobrir els diferents espais i activitats del certamen a través d'un joc per a totes les edats i on els participants rebran un obsequi.

Encargola't, cançoner i fotografies

Parlar de Campllong és parlar de cargols. I per això, des del 2016 la Fira de Primavera també els dedica un apartat específic: L'Encargola't, que aquest any oferirà als visitants llaunes per emportar fetes pels restaurants del poble, cassoles i menús específics (que es podran degustar a la carpa on hi haurà el bar-menjador, i on s'oferiran esmorzars, dinars i berenars).

El cartell de la 39a Fira de Primavera es complementa amb dues exposicions. La primera commemorarà els 100 anys del cançoner popular de Catalunya, que el ganxó Rafael Patxot i l'Orfeó Català van recopilar entre el 1922 i el 1940 arreu dels territoris de parla catalana. La segona mostra ensenyarà una part del llegat de la família Dalmau de Cassà de la Selva: les fotografies en blanc i negre, fetes durant la primera meitat del segle passat, que són un testimoni del seu dia a dia i de la vida als masos.

Organitzada per l'Ajuntament i l'Associació de Fires i Festes de Campllong, la Fira Comarcal de Primavera compta amb la col·laboració d'empreses, entitats i voluntaris. L'horari del certamen serà de deu del matí a vuit del vespre, i amb l'entrada també se'n regalarà una altra per visitar el Museu d'Eines Antigues del Camp i Oficis Tradicionals de Campllong.