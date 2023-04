L'investigador en biologia cel·lular de la Universitat de Girona, Jordi Ribas Maynou, rebrà la pròxima setmana un dels reconeixements més prestigiosos en l'andrologia, un dels seus camps de coneixement. L'andrologia és una especialitat dins el món de la medicina que s'ocupa de la salut masculina, sobretot en tots aquells problemes del sistema reproductor masculí i els problemes urològics únics dels homes.

Ribas rebrà aquesta distinció de la mà de l'American Society of Andrology i la European Academy of Andrology, dues associacions líders als seus continents dins aquest àmbit, una a Amèrica i l'altra a Europa. Les dues associacions es van fusionar les seves revistes científiques fa deu anys i, a partir de llavors, premien el millor article científic. Aquest any, però, serà diferent, ja que amb motiu d'aquest desè aniversari les dues associacions han decidit atorgar el premi a l'investigador que ha produït la recerca de major impacte en aquesta àrea en els últims deu anys. És per aquest motiu, que l'investigador de la UdG serà reconegut amb un dels majors premis en el camp de l'andrologia.

El guardó es concedirà de forma oficial en el marc de l'edició número 48 de l'American Society of Andrology Annual Meeting, que se celebrarà a Boston entre el 19 i el 23 d'abril. Jordi Ribas tindrà un paper important en aquest esdeveniment, ja que impartirà una conferència sobre els principals resultats obtinguts al llarg de la seva trajectòria científica. Ho farà el 21 d'abril.

Sobre Jordi Ribas

Jordi Ribas Maynou és Doctor en Biologia Cel·lular per la UAB i ha desenvolupat part de la seva carrera científica en institucions internacionals com l'Institute for Biogenesis Research (USA). Actualment, és investigador Marie Curie COFUND (Tecniospring Industry) al grup de recerca TechnoSperm de la Universitat de Girona.

Un dels focus de la seva recerca és l'estudi dels efectes que diferents alteracions en l'ADN causen sobre la reproducció humana, havent mostrat que existeixen diferents tipus de trencaments que poden desencadenar en casos d'infertilitat o avortaments de repetició per causa masculina. Aquests descobriments obren la porta a la generació de nous tractaments per a la infertilitat humana. A més, en el camp de la reproducció animal, les seves aportacions han contribuït a entendre com els espermatozoides de diferents espècies de mamífers presenten una condensació diferent, millorant la detecció del dany a l'ADN espermàtic en diferents espècies, essent aquest biomarcador útil per a la millora dels processos reproductius.