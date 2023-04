El primer secretari del PSC i cap de l’Oposició al Parlament, Salvador Illa, i el candidat a l’alcaldia de Salt, Joan Martín, es van reunir ahir amb comerciats i col·lectius cívics de Salt per escoltar les seves inquietuds i necessitats. La reunió es va fer en el transcurs d’un dinar al restaurant Cal Ros de la plaça del Veïnat i els comerciants van expressar la seva preocupació, sobretot, per la inseguretat i els furts que pateixen, segons els socialistes. “Des del sector comercial, la preocupació principal és la seguretat, per la freqüència dels furts, i a part d’això, també reclamen de l’Ajuntament que sigui més sensible a les necessitats del sector i col·labori amb el comerç de la ciutat”, ha explicat Joan Martín.

Els comerciants també van manifestar la importància de desenvolupar comercialment el sector sud de la ciutat, una zona que està cridada a transformar-se amb el projecte del Nou Trueta. Durant el dinar, els assistents van mostrar també altres preocupacions, “principalment la incidència de les ocupacions conflictives d’habitatges a la població i les dificultats en l’àmbit educatiu, degut a l’important nombre d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per motius socioeconòmics”, segons ha explicat Joan Martín. "Perspectiva metropolitana" “Efectivament, la qüestió de les ocupacions és un dels principals problemes que preocupen als saltencs i per això en el nostre programa incloem mesures per aconseguir acabar amb la problemàtica”, ha afirmat el candidat socialista. Pel que fa a l’educació, Joan Martín ha explicat que “aquesta és una qüestió que s’ha d’abordar amb una mirada i perspectiva metropolitana”. Després del dinar, Salvador Illa i Joan Martín van passejar pel carrer Major i el passeig Ciutat de Girona fins a la factoria Cultural Coma-Cros, on van visitar el Museu de l’Aigua i la Biblioteca Iu Bohigas. A la biblioteca, Joan Martín li va lliurar un lot de llibres representatius de la realitat del municipi.