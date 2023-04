Veïns de Santa Eugènia lamenten el retard en les obres de la nova comissaria

Els veïns dels números 7-9 i 11-13 del carrer del Turó, situat al barri de Santa Eugènia de Girona, es queixen que en les últimes setmanes s’ha intensificat el xivarri nocturn i els «botellons» a aquesta zona, molt pròxima on s’ha d’ubicar la nova comissaria de la Policia Municipal. Els veïns temen que amb l’arribada del bon temps, les trobades dels grups joves encara vagin en augment en una pista de bàsquet pròxima a l’espai i, per això, lamenten el retard en les obres de la comissaria.

«Si no fos perquè s’hi ha d’ubicar aquí la comissaria ja hauríem marxat» explica el col·lectiu de veïns. En concret, hi ha una vintena de pisos entre els números 7-9 i 11-13 del carrer Turó als quals els seus immobles donen al carrer. Aquests, «estem bastant distrets durant la nit», mentre que la resta d’habitatges, els d’interior, «no senten tant el soroll». Afirmen que aquest punt de trobada ve d’un parell de mesos enrere. «Veuen que estan més amagats», assenyalen, perquè anys enrere, per exemple, aquestes trobades es feien a la plaça del Barco, un espai més obert.

El xivarri i els «botellons» impedeixen dormir als residents de la zona, que demanen més presència policial

El grup de veïns apunta que són dos els «grupets» que es troben en aquest indret «cada dia», tot i que el cap de setmana augmenta el número de persones a la zona. Detallen que un divendres o dissabte poden arribar a ser «quinze o vint» persones en cada a da grup i que la majoria tenen «entre disset i vint anys». És durant el cap de setmana quan «tenim més problemes per dormir», en reunions que comencen al voltant de les «onze de la nit i es poden allargar fins a les tres de la matinada». L’habitual, entre aquests joves, és «jugar a cartes i fer botellons», amb el que implica el «soroll de les llaunes i tot el xivarri que fan». A més, també «aprofiten material d’obra de la comissaria i l’utilitzen com a taules».

Per altra banda, també es queixen que un bar de la zona, que «té obert fins a la una de la matinada», provoca encara més moviment. I és que «els joves aprofiten el bar per anar allà a comprar les begudes». Fins i tot, «davant el local es fan partits de futbol», el que provoca encara «més xivarri» perquè «no tenen miraments». Així, conclouen que «si no fos per aquest bar, possiblement, els grups no vindrien, ja que molta beguda l’agafen d’allà».

Els joves agafen material de les obres de la comissaria i s’instal·len a la zona fins a la matinada

Davant això, els veïns expliquen que «les nits a la zona i a la plaça on s’ubicarà la nova comissaria són força insegures». No només pels residents als números 7-9 i 11-13 del carrer del Turó, sinó també «per part dels veïns del carrer de la Maçana». Per aquest motiu, molts dels residents opten per trucar a la policia. Ho fan cada nit, «a vegades som dos o tres veïns, i altres sis o set», però lamenten que, «en els casos comptats» que els agents arriben fins aquesta zona, «no solen baixar del cotxe». Per la seva banda, alguns veïns també «hem provat de parlar amb ells, sense èxit».

La nova comissaria

En un principi, es va indicar que la nova comissaria de la Policia Municipal de Girona, al barri de Santa Eugènia, estaria operativa el gener d’aquest any. En tot cas, seria complementària a la ja existent al carrer Bacià i serviria per augmentar la sensació de seguretat en aquesta zona i oferir una resposta ràpida als veïns de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís.

Els veïns expliquen que «ens han arribat veus que es volia acabar abans del maig». Tanmateix, apunten que «no té pinta que s’enllesteixi abans de la tardor». L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va comentar també la setmana passada en el balanç de mandat que «estem treballant fins a l’últim moment per impulsar tot el que sigui possible» abans de les eleccions, i que li hagués agradat veure «més projectes acabats». Un d’ells, precisament, la comissaria de Santa Eugènia.