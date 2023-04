La degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona (UdG), Anna Garriga, assegura que Girona “no té una oferta turística d’acord amb la qualitat de la ciutat”. Ho ha fet en una jornada de debat organitzat per la Taula Gironina de Turisme (TGT) amb diversos experts i empresaris del sector. Garriga demana una col·laboració públicoprivada per reconvertir els hotels en establiments “de 4 o 5 estrelles” tal com ha fet la Costa Brava en els últims anys. Segons la degana, això permetria captar clients de qualitat. En el debat, els empresaris han criticat que l’ajuntament no tingui un model turístic definit i reclamen participar en la presa de decisions per a mesures que afectin al sector.

A la ciutat de Girona i conviuen dos models turístics diferents: un de clàssic amb una visita molt curta als principals llocs d’interès i un altre basat en el cicloturisme. Així ho ha assegurat la professora de Turisme de la UdG, Núria Galí, en una ponència durant una jornada de debat del sector a la ciutat que s’ha fet aquest dijous.

Galí ha detallat que durant anys la ciutat ha comptat amb un turisme basat en “l’excursionista”, on els visitants venien per poc més de dues hores i en aquest temps visitaven “els principals atractius” de la ciutat, tots ells situats en “pocs carrers del Barri Vell”. Això fa que si tots els visitants es concentren en poc espai i durant poc temps pot portar a “una concentració de gent en un mateix espai” que pot derivar a la gentrificació, la brutícia, generar soroll i perdre qualitat turística. A més, entre els veïns també pot despertar una sensació de turismofòbia.

Per això Galí creu que l’Ajuntament de Girona té un repte per abordar en aquest model de turista clàssic i aconseguir que els visitants “surtin” dels principals atractius per veure altres punts de la ciutat. La professora creu que per aconseguir-ho, cal situar “part de l’oferta” en altres barris i aconseguir que “passin coses” fora dels carrers del Barri Vell. Segons Galí, l’obertura de nous hotels i comerços pot ajudar a aquest desplaçament dels visitants però també cal “una ordenació dels equipaments municipals” que vagin en aquesta línia.

Mobilitat sostenible

A més, la professora també ha apuntat en la necessitat de treballar per millorar la mobilitat sostenible, on el paper del transport públic ha de ser clau. Per això demana millorar les connexions amb la resta de la demarcació i fer aparcaments dissuasius a les rodalies garantint una bona connexió amb el centre. En aquest sentit, la presidenta de l’associació de comerciants del centre de Girona, Mercè Ramírez de Cartagena ha demanat millorar la mobilitat però “no posar barreres” a la gent per arribar a Girona. “No serveix de res tenir una ciutat sostenible si la gent no pot venir, perquè aniran al municipi del costat”, ha afegit la portaveu dels comerciants.

Núria Galí també ha identificat com a repte “equiparar el consum dels visitants amb el dels residents”. En aquest sentit, ha recordat que cada turista gasta el doble d’aigua i energia que un habitant de la ciutat i també genera el doble de residus. Per això cal minimitzar l’impacte dels visitants respecte als veïns de la ciutat.

Reconvertir-se en hotels de luxe

El principal repte que s’ha posat sobre la taula durant la jornada, però, és la necessitat d’actualitzar l’oferta turística de la ciutat. La degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UdG, Anna Garriga, ha detallat que la majoria d’establiments gironins tenen menys de 4 estrelles, mentre que a la Costa Brava la mitjana és de negocis d’entre 4 i 5 estrelles. Segons Garriga, si la ciutat vol atraure “turistes de qualitat” cal oferir-los “allotjaments de qualitat”. Si es reconverteixen els hotels en establiments de luxe, permetran que les despeses dels hostes siguin més elevades i també hi hagi llocs de feina de més qualitat.

La degana ha recordat que la Costa Brava va fer aquest procés de reconversió a partir de la crisi econòmica del 2008, però Girona encara no ha fet aquest pas. Per fer-lo, Garriga ha alertat que cal una col·laboració entre les administracions i el sector privat. A més, també caldrà apostar per un canvi de promoció turística, segons apunta la degana.

Manca de model

Per altra banda, l’Associació d’Hostaleria de Girona ha criticat que el model turístic que té l’Ajuntament de Girona “brilla per la seva absència” i creuen que cal més implicació de l’administració i el sector privat en el disseny de noves polítiques turístiques.

“Des de fa anys, l’ajuntament ha anat fent coses de forma desordenada i el sector privat, també”, ha afegit Xavier García, president de l’associació. Per això ha demanat crear una taula permanent en què el sector hi sigui present i puguin “tenir veu” en la presa de decisions.

Un dels exemples d’aquesta acció desordenada és la “manca de previsió” en l’obertura d’establiments de restauració al Barri Vell. Garcia ha recordat que el consistori va aprovar una moratòria per obrir nous apartaments turístics arran de “la pressió veïnal”. Aquesta mesura, però, no s’ha repetit en els establiments de restauració i ara “hi ha carrers amb vuit o deu negocis tots amb llicència, quan potser no hi havia espai per a tots”, ha retret Garcia.

La jornada de debat sobre el model turístic de la ciutat de Girona ha finalitzat amb un debat amb els candidats a l'alcaldia de les properes eleccions municipals. La jornada l'ha convocat la Taula Gironina de Turisme (TGT) i s'ha fet al llarg del matí a l'auditori Josep Irla que hi ha a la Delegació de la Generalitat a Girona.