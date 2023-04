Girona ampliarà una part de la vorera del carrer Migdia

L’Ajuntament de Girona continua treballant per fer uns camins escolars més segurs a diferents centres educatius de la ciutat. Una de les pròximes actuacions es portarà a terme al voltant de l’escola Migdia i entre els treballs més destacats hi ha l’ampliació d’un tram de la vorera del carrer del Migdia, el que hi ha davant l’escola. També altres accions que implicaran canvis en la senyalització viària, tant per vianants com per vehicles, a part de modificacions de caràcter secundari.

Fa unes setmanes que l’Ajuntament ha tret a licitació la contractació de la primera fase de les obres de millora del camí escolar de l’escola Migdia en els carrers del Migdia i dels Rajolers per un preu de sortida de 96.778,82 euros. En aquesta primera fase, només s’actuarà en el carrer del Migdia en el qual s’ampliarà la vorera, des del costat on hi ha actualment una aturada de bus urbà fins a la cantonada amb el carrer Rajolers. La intenció és que la vorera tingui al voltant de quatre metres. Per fer-ho, es trauran els new jerseys -blocs de formigó- que es van col·locar arran de la pandèmia i que van eliminar alguns aparcaments en aquesta zona.

El col·locaran dos semàfors per a persones i un nou pas de vianants al carrer Migdia, mentre que els vehicles ja no podran girar cap a l'esquerre des del carrer Migdia fins al Rajolers

Aquesta serà l’acció principal que es farà durant la primera fase, però se’n faran d’altres. La que afectarà més als vianants serà que es col·locaran dos semàfors per persones -a costat i costat de carrer- i un nou pas de vianants, a l’alçada de la cruïlla entre el carrer del Migdia i el carrer Rajolers, on en l’actualitat ja hi ha un semàfor pels vehicles que baixen en direcció a Emili Grahit. Quant a circulació, la modificació més rellevant serà que els vehicles que pugenen direcció a la rotonda del Migdia i el carrer Caldes de Montbui ja no podran girar cap a l’esquerra per dirigir-se al carrer Rajolers. Si es vol fer el gir, una de les opcions serà continuar pel carrer del Migdia i un cop a la rodona, fer mitja volta per fer el gir cap a la dreta, que sí que estarà permès.

Segona fase

Un cop adjudicades les millores, l’empresa adjudicatària tindrà dos mesos per fer les obres. Després serà el torn per a la segona fase, de la qual primer s’haurà de treure a licitació l’execució del projecte. Aquesta segona fase afectarà el carrer Rajolers, on també s’ampliarà una de les voreres, la del costat pes pròxim al centre acadèmic. Actualment, aquesta mesura 1,7 metres, i amb la modificació creixerà fins a uns tres metres. Mentrestant, els cotxes només podran aparcar a un costat, a diferència d’ara, que ho poden fer en els dos. Així, els vehicles només es podran col·locar al costat esquerre, el també més proper a l’escola.

L’estudi del camí escolar per l’escola es va portar a terme el març de 2021. La proposta detalla que el carrer de Sant Agustí, paral·lel al Migdia i on hi ha l’entrada principal de l’escola, pateixi algunes modificacions. Entre elles, proposa que la via deixi de ser transitable pels vehicles de motor, creant un carril per les bicicletes. L’Ajuntament confirma que, en el marc dels camins escolars més segurs, també s’actuarà en el carrer de Sant Agustí en un futur.