Veïns, professionals de l'equip d'atenció primària de Montilivi – Vila-roja (que forma part de l'ICS), de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona i del centre cívic Onyar (de l'Ajuntament de Girona) estan duent a terme una iniciativa que té per objectiu millorar els estils de vida de la població de Girona est, que inclou una població de més de 3.300 habitants dels barris de Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada i el Grup Sant Daniel. Entre els hàbits saludables a potenciar hi ha els alimentaris perquè els índexs d'obesitat de la població adscrita al CAP Vila-Roja són superiors a la mitjana.

Aquest fet està relacionat amb els estils de vida de la comunitat. Hi ha uns determinats factors que influeixen en la salut que no es poden modificar, com l'edat, el gènere i els genètics. Però n'hi ha d'altres que són millorable, com ara les conductes i estils de vida, i és aquí on volen fer un major abordatge. L'obesitat és un d'aquests factors de risc modificables que està relacionat amb un increment del perill de patir malalties cardiovasculars.

El projecte parteix d'una estratègia que té en compte els determinants socials de la salut que influeixen en l'estil de vida. La premissa és que millorant aquests determinants socials, es podran obtenir millors resultats en salut i transformacions socials que perdurin en el temps. L'objectiu del projecte és conèixer les opinions, creences i els significats que tenen a veure amb l'obesitat així com barreres i facilitadors per tenir uns hàbits saludables, ser més actius i menys sedentaris, i utilitzar aquests coneixements per impulsar canvis.

Així doncs, tenint en compte que les situacions de vulnerabilitat social i econòmica poden actuar com a facilitadors de situacions d'obesitat, i després d'anys de treball individual en els quals no s'han aconseguit canvis significatius, l'equip d'atenció primària idea proposar accions diferents a les utilitzades prèviament per promoure el canvi.

El 2018, el projecte 'Millorar els hàbits i estils de vida de la comunitat de Girona est' va obtenir una beca de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques. Es tracta d'un projecte d'Investigació-Acció-Participació (IAP), que consisteix a anar avançant segons vagi marcant el grup al qual va dirigida l'acció. La IAP, un projecte d'intervenció social que persegueix proporcionar a la comunitat mitjans per a portar a terme accions que ajudin a resoldre temes definits per la mateixa població.

A partir d'aquesta beca es va iniciar el projecte, però aviat van aparèixer dificultats en el seguiment, per pressió assistencial en un context de pandèmia. A principis de gener de 2022, coincidint amb la davallada de la incidència dels casos de covid i amb l'impuls del projecte des de la direcció d'atenció primària de l'ICS Girona, es va constituir el grup tècnic per reprendre l'activitat. Està format per professionals del CAP Montilivi - Vila-roja, del Centre Cívic Onyar i de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Impuls després de la pandèmia

Després d’una primera fase de treball es va constituir el Grup Intervenció Acció Participativa (GIAP), és a dir, la unió del grup tècnic amb membres de la comunitat de Girona est. Aquest grup de persones van ser escollides segons uns criteris, amb l'objectiu de tenir un grup heterogeni. Els criteris d'inclusió al grup eren que fossin persones residents a Girona est i coneixedores de la zona, de diferents edats, gènere i nivell cultural, amb capacitat de relacionar-se, de formar-se i de tirar endavant el treball de camp.

Un cop constituït el grup, es van fer sessions de formació que els mateixos membres van creure necessàries per poder exercir com a agents de salut. Les formacions es van fer sobre alimentació i estils de vida saludable, metodologia qualitativa i benestar emocional.

Durant la segona fase del projecte, iniciada el setembre passat, van dur a terme diferents accions comunitàries, liderades pels membres del grup GIAP. Una de les accions va consistir en la realització de fotos fetes als seus barris de totes aquelles activitats que consideraven que tenien una implicació en els estils de vida, fossin saludables o no, les quals posteriorment van afavorir una anàlisi de situació.

També van fer una intervenció amb els alumnes de sisè de les dues escoles de la zona. Així, dos dels membres del grup GIAP van anar a les escoles i van fer enquestes als alumnes preguntant sobre què mengen a casa, els dies que fan algun àpat fora del domicili, el nombre d'àpats diaris i la pràctica esportiva. Aquestes enquestes van permetre fer un debat a l'aula sobre els bons hàbits i una anàlisi de l'estil de vida dels alumnes.

Ja al febrer, va arribar el projecte 'Cafè del món', convidant la gent del barri a participar en una activitat durant la qual els participants, divuit persones en total, havien de respondre a una sèrie de preguntes organitzades per temes, totes elles relacionades amb els estils de vida.

La informació recollida durant totes les sessions serà analitzada per una experta, que ajudarà el grup a extreure resultats i conclusions. A partir d'aquestes, serà el grup qui decidirà quins seran els propers passos a seguir per continuar impulsant els bons hàbits i estils de vida als seus barris.