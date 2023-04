Només tres multes a busos turístics per aparcar fora de l’espai habilitat el 2022 a Girona

Només tres autobusos turístics van ser sancionats al llarg de l’any 2022 per estacionar en espais no habilitats. Les multes són d’entre 100 i 200 euros, segons l’article de l’ordenança de circulació que s’infringia. Des del març de 2019 està prohibit estacionar els autobusos turístics al carrer Berenguer Carnicer i al passeig Canalejas per tal que els visitants puguin visitar el Barri Vell. Les tres sancions són en aquests punts situats a sota les vies, que històricament havien estat el punt per deixar baixar o per fer pujar els visitants. Les multes són per aprofitar per estacionar a la parada on hi poden aparcar només els autobusos urbans o per aturar-se a a la zona reservada per a vehicles autoritzats.

Aquests dos punts, a sota les vies, havien estat els llocs històrics on els turistes baixaven dels autobusos per travessar el riu però l’Ajuntament va decidir posar-hi punt final. Va eliminar els espais d’aparcament el març de l’any 219 i tota la zona va passar a ser per a residents del Barri Vell amb autorització i també es van habilitar places per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda i per a autobusos de les línies urbanes. Fontajau i parc Central A partir d’aleshores, els autobusos turístics havien d’aturar-se o bé a l’aparcament del pavelló de Fontajau o a l’estació soterrada al parc Central. Uns indrets allunyats dels principals punts d’interès turístic. Autobusos turístics a Girona: feta la parada, feta la trampa No obstant, aquestes ubicacions mai no han convençut a diferents parts implicades en el trasllat dels viatgers. Per aquest motiu, hi ha hagut incompliments i reivindicacions per tal que es canviessin aquestes localitzacions i tornés a ser possible un punt per encotxar i desencotxar a prop del casc antic de la ciutat. Aquests disconformitat ha provocat que, en més d’una ocasió, s’hagi vist autobusos aturats fent baixar els passatgers en espais no permesos. L’espai de Pedret El 22 de juny de 2021 l’Ajuntament va habilitar en nou punt d’estacionament per als autobusos turístics a Pedret. Allà es podia fer baixar els visitants o recollir-los però el conductor havia d’aparcar el seu vehicle a Fontajau. L’espai però no va convèncer i l’11 d’octubre de 2022, l'Ajuntament va anunciar que deshabilitava aquest indret. A partir d’aquell moment es va tornar a indicar als conductors i als guies que els únics punts permesos eren Fontajau i l’estació del parc Central. Alguns autobusos van seguir aturant-se al punt deshabilitat de Pedret, tal com va documentar algun veí. A finals del mes de març, l’Ajuntament va anunciar un nou espai, altre cop a prop del Barri Vell i que és el que està en funcionament actualment: en un lateral entre la rotonda de la Copa i el pont de l’avinguda de França.