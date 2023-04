Operació de rescat al parc del Migdia de Girona. Dues empreses han treballat conjuntament per capturar i alliberar diverses famílies d’ànecs que feia dies que rondaven per l’estany artificial sense aigua del parc del Migdia.

Diversos veïns havien reclamat a l’Ajuntament que ajudés els animals que semblaven atrapats des que es va retirar l’aigua de l’estany com a mesura del pla de sequera. Hi havia grups d’aneguets amb les seves mares donant voltes per la zona davant la preocupació dels ciutadans.

L’Ajuntament va decidir activar dues empreses per tal que actuessin conjuntament els agafessin utilitzant el confinament amb una gàbia i, posteriorment els alliberessin al riu Ter: l’empresa Brocoli, que s’encarrega del manteniment de diverses fonts ornamentals de la ciutat, i l’empresa Addaops, que gestiona el rescat d’animals a Girona.