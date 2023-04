Protecció Civil de la Generalitat i l’empresa EXOLUM va organitzar ahir un simulacre d’accident químic a les instal·lacions que l’empresa té al carrer Camp de les Lloses de Girona.

El simulacre va consistir en una fuita en un tanc de gasolina, amb afectació a un treballador per intoxicació dels vapors inhalats, la qual cosa va fer activar el Pla d’Autoprotecció (PAU) de la instal·lació en Emergència i també el Pla especial d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). A banda, l’Ajuntament de Girona va posar en prealerta el seu pla d’emergència municipal.

L’objectiu del simulacre era la coordinació entre els diferents actuants i la comunicació i traspàs d’informació entre aquestes estructures. A més d’aquest objectiu global, també es van fixar objectius relacionats amb aspectes concrets de la gestió de l’emergència i de l’escenari definit, segons Protecció Civil.

L’empresa Exolum va mobilitzar al cap de l’emergència, al coordinador, i a tot el personal disponible a la planta per fer les funcions de l’equip d’intervenció. Pel que fa als efectius d'emergències: hi havia els Bombers, el SEM, els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal de Girona així com els serveis de Protecció Civil del municipi i membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC).

Protecció Civil de la Generalitat va participar en el simulacre amb els tècnics de l’Operativa Territorial de Protecció Civili amb l’equip de guàrdia del CECAT, que va fer el seguiment del simulacre.