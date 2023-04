El parc de la Devesa tornarà a ser l’escenari de la Fira pel Dia de la Terra els dies 22 i 23 d’abril. La 28a edició de l’esdeveniment anual es farà per segon any a Girona, on les persones visitants hi trobaran un centenar d’entitats del món de l’ecologisme i de la lluita contra el canvi climàtic. Aquest matí, el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, i el president de l’Associació Dia de la Terra, organitzadora de la Fira, Pep Puig, han presentat la proposta.

Al llarg de dos dies, es faran diverses xerrades, conferències i col·loquis. El programa també inclou activitats participatives, com tallers relacionats amb la salut i el creixement personal, tallers a l’aire lliure oberts a les persones visitants o espectacles de música, cançó i dansa.

“Estem satisfets d'acollir de nou aquesta fira, que s’està consolidant a Girona, i que té tot el sentit per avançar en sensibilitzar la població sobre la sostenibilitat, la biodiversitat, la lluita contra el canvi climàtic i les energies renovables”, ha destacat el regidor de Sostenibilitat del consistori, Martí Terés.

Per la seva banda, el president de l’Associació Dia de la Terra, Pep Puig, ha explicat que “tot va començar el 1972 als Estats Units i ja fa molts anys que vam portar la iniciativa a Catalunya. Amb aquesta Fira volem ajudar i promocionar tot el sector vinculat a la terra i als productes de proximitat, i la Devesa de Girona és un espai molt adequat per fer-hi l’esdeveniment, on ens sentim molt còmodes”.

Les comunitats energètiques

Una de les propostes més destacades del programa és el debat “Les comunitats energètiques, una eina d’empoderament de la ciutadania en el recurs bàsic de l’energia”, que tindrà lloc dissabte, dia 22 d’abril, a les 11.30 h, a l’envelat de l’Oficina per la Sostenibilitat. Hi participaran el CEO d’Electrofluxe, Jordi Punset, com a representant d’aquesta empresa experta i referent en la producció d’energies renovables, especialment en el disseny i instal·lació de projectes d’autoconsum fotovoltaics compartit; l’enginyer Xevi Planas, de Suno Enginyeria de Serveis Energètics, que presentarà el projecte “e-Plural”, basat en la cooperació d’entitats diverses per difondre i ajudar la creació de comunitat; un dels gerents de Som Energia, Marc Rosselló, que explicarà el projecte de la plataforma “Som Comunitats”, de creació, gestió i participació en comunitats energètiques des de l’economia social, i el professor de la Universitat de Girona i president de comunitat de veïns Josep Costa, qui aportarà la seva experiència en el cas real d’una comunitat energètica en l’àmbit d’un edifici plurifamiliar.

Cicle de cinema

Dins la programació també cal ressaltar el Cicle de Cinema per la Terra, nou d’aquest any, que arrencarà de forma prèvia a l’inici de la Fira. En el marc de la proposta, es projectaran al Cinema Truffaut les pel·lícules Earth Days: The seeds of a revolution (Dies de la Terra: Les llavors d'una revolució), el dijous 20 d'abril, i La sal de la tierra, prevista per al dia 6 de juny.

Aquest esdeveniment és una activitat promoguda per l’Associació Dia de la Terra per celebrar el Dia de la Terra o Dia Internacional de la Mare Terra segons denomina l’ONU, que se celebra mundialment el dia 22 d’abril des de l’any 1972. Organitzada a Catalunya des del 1996, es tracta d’una festa en defensa del planeta i de lluita contra el canvi climàtic a través de la sensibilització de la cultura ecològica que se celebra arreu del món.

Hi participen entitats, ONG, persones del sector de l’artesania i l’agricultura i petits productors i productores que venen els seus productes sense persones intermediàries. També inclou un programa d’activitats gratuïtes i obert a tota la ciutadania sobre salut, benestar, energia o educació, entre d’altres.

L’Ajuntament de Girona, a través de l’Oficina per la Sostenibilltat, hi col·labora amb la intenció de donar suport a l'organització d'actes enfocats a la sensibilització i promoció de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica per tal de consolidar un model de ciutat més sostenible.