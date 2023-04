L’actriu i cantant gironina Marta Ribera serà la pregonera de les Festes de Primavera que comencen avui amb els coets de festa i la despertada del Petit Drac Major i que s’estendran fins al diumenge 23 d’abril. L'Associació de Comerciants i Botiguers del Carrer Argenteria-Rambla ha volgut fer un gest de retrobament amb aquesta artista gironina i li ha encarregat fer el pregó de les festes, el qual tindrà lloc demà, a les 12 h, al carrer de l’Argenteria. A més, Ribera tindrà l’honor de fer les primeres voltes del Tarlà de l’any 2023.

Considerada una de les figures més representatives del teatre musical espanyol, recentment ha compartit escenari amb Antonio Banderas a l’obra Company, que va estar en cartellera a Madrid fins al febrer passat. La gironina porta tota la vida treballant al món de l'espectacle, especialment en musicals, i ha estat guardonada amb diferents premis.

Girona celebra un any més l’arribada de la primavera amb una programació d’actes populars entre els dies 14 i 23 d’abril. Com és habitual, el protagonisme de les Festes de Primavera se l’endurà el Tarlà, al voltant de la qual giraran les propostes d’aquest 2023. El tret de sortida del programa el marcarà el llançament de coets i la despertada del Petit Drac Major, que tindrà llocavui, a les 20 h, a la rambla de la Llibertat, i que anirà a càrrec dels Diables de l’Onyar. Tot seguit es farà un ball de folc a càrrec del Grup Romaní.

L’endemà, 15 d’abril, hi haurà precisament la tradicional penjada del Tarlà, un dels plats forts de les Festes, que començarà a giravoltar a partir de les 12 h al carrer de l’Argenteria. Just abans, a les 11 h, des del jardí de la Infància, arrencarà una cercavila amb els gegants i els capgrossos de Girona, a càrrec de la Fal·lera Gironina. Part de la imatgeria festiva de la ciutat recorrerà els jardins, la plaça de Catalunya, la rambla de la Llibertat i el carrer de l’Argenteria. Ribera llegirà el pregó i farà girar el Tarlà.

El mateix dia, a la tarda, la Fal·lera Gironina oferirà una de les activitats més noves de la programació, La Gerionada, que es va estrenar l’any passat. La proposta consisteix en una plantada de gegants on es reuniran els convidats del gegant Gerió, l’ésser mitològic de tres caps i sis braços de Girona. Cadascun dels tres caps durà els seus amics a la trobada: per part del Bover, hi assistiran la Vaca Canaleta de la Colla Gegantera d’Almoster (Tarragona); per part de l’Arquitecte, hi seran el Rei Salomó i la Reina de Saba, dels Gegants de Santa Maria del Mar (Barcelona) i, finalment, per part del Guerrer, hi haurà els gegants Chabran i Llúcia, dels Gegants de l’Arboç (Tarragona). A les 17 h, tots plegats iniciaran una cercavila pels carrers de Girona, amb inici i arribada a la plaça del Vi on, a partir de les 17.40 h, aproximadament, faran els balls de lluïment.

El diumenge 16 d’abril, a partir de les 10 h, la rambla de la Llibertat serà l’escenari de la Trobada de Mulasses de Girona. Enguany hi participaran, a més de la Mula Baba i la Mula Petita de Girona, la Mulassa dels Pallaresos, les mulasses de Vilanova i la Mulassa de Salou, que estaran acompanyades de la música de la Girona Marxing Band. En el marc de la trobada tindrà lloc una representació de titelles a càrrec de la Mula Baba (11.30 h) i una cercavila amb totes les mulasses participants, que aniran des de la rambla de la Llibertat fins a la plaça dels Jurats, on faran la ballada final (13.30 h)