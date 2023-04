El PSC presentarà una moció en el ple de dilluns de l'Ajuntament de Girona on demanarà la implantació immediata de les energies renovables a la ciutat. A més, reclama més implicació per part de la Generalitat perquè ajudi a l'Ajuntament a l'hora de fer aquesta implantació, aportant els mitjans necessaris. També sol·licita a aquesta institució i a les conselleries responsables més control pel que fa al frau elèctric i en la supervisió de les empreses pels talls en el subministrament.

La portaveu de la formació, Sílvia Paneque, afirma que «l'energia és imprescindible per viure amb dignitat a Girona i, per tant, l'Ajuntament com a poder públic també ha d'assumir la responsabilitat de garantir que els veïns i veïnes hi puguin accedir a un preu just, d'una banda, i a una energia neta, de l'altra». A la vegada, la moció també vol «exigir a la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que exercici les seves competències actuant i supervisant davant les companyies elèctriques que han de solucionar la greu situació que pateixen moltes famílies amb caigudes contínues del subministrament elèctric a les seves llars i assegurin la continuïtat i la qualitat del servei».