Salt serà la primera població de Catalunya a implementar la prova pilot '1bici+'. La iniciativa s'emmarca dins l'Estratègia Catalana de Bicicleta 2025, aprovada per la Generalitat, i que té per objectiu promocionar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport actiu i sostenible. El projecte es basa en un programa educatiu que ensenya l'alumnat a circular en bicicleta en entorns urbans a partir de diversos nivells: des d'aprendre a anar amb bicicleta fins a conduir-la de manera segura i cívica dins la ciutat amb trànsit real. La iniciativa, que ha començat a l'escola La Farga, està impulsada per La Comucleta.

El projecte es basa en una metodologia creada des de Factoría de Ciclistas i promoguda per Biciclot, que s'està implementant a altres ciutats de l'estat espanyol i que pretén educar en conducció viària i empoderar els i les ciclistes. A Catalunya, Salt és el primer municipi a posar-lo en pràctica i ho farà, com a mínim, amb nou grups de 6è de primària de diferents escoles del municipi. El projecte ha estat finançat en un 85% pel Departament de Treball i pel Ministeri. La prova pilot també compta amb el cofinançament de l’Ajuntament de Salt. Fa tres anys que La Comucleta col·labora amb escoles i instituts públics de Salt i amb casals d'estiu ensenyant educació vial i mecànica de bicis. El nou projecte es basa en una metodologia inspirada i adaptada de la britànica "Bikeability", que ja ha aconseguit formar a més de 4 milions d'usuaris anuals i dotar-los de les habilitats i confiança necessàries per circular en bicicleta pels carrers de la seva ciutat. Factoría de Ciclistas ha estat la responsable de traslladar-la a l'estat espanyol a través d'espais com La Comucleta de l'Ateneu Popular de Salt. Aquest pla pilot 1bici+ es desenvoluparà a sis poblacions de Catalunya: Granollers, Tarragona, Mataró, Vic, Sabadell i Salt-Girona. En el cas de Girona, s'iniciarà el mes de setembre amb 8 grups, també a través de La Comucleta de Salt. Cada grup rep dos matins de formació: el primer dia es treballa la part tècnica per dominar el vehicle en un espai protegit i, el segon dia, es posa en pràctica en un entorn urbà. Per tal de garantir l'accés de tothom a aquest projecte, les escoles La Farga, Silvestre Santaló i El Pla de Salt, que disposen d'una flota pròpia de bicicletes com a material escolar, les cediran perquè l'alumnat d'altres centres puguin participar-hi.