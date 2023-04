El dissabte, 15 d’abril, hi haurà 7 escriptors presents a l’Espai Gironès per signar llibres, en una activitat organitzada per l’Fnac. De 16h a 17h, C.C. Rosillo; de 17h a 18h, Judith Espígol; i de 18:15h a 19:15h, els escriptors Jordi Cabré, Melcior Comes; Joel Joan; Carlos Millán i Rosa Negre. Fnac tindrà una parada de llibres del 14 al 22 d’abril, a la zona de restauració, i també hi haurà una parada de roses els dies 22 i 23 d’abril, a l’entrada principal de l’Espai Gironès.

Tot plegat, dins d'una nova campanya de regals amb motiu de la Diada de Sant Jordi del complex comercial. A banda de les signatures de llibres, se sortejaran 4 packs per a 2 persones que inclouen l’accés al Spa, massatge de 45 minuts i àpat al restaurant, al centre lúdic termal Magma de Santa Coloma de Farners. Des de dilluns 17 d’abril i fins dissabte 22 d’abril es podrà participar en el sorteig presentant tiquets únics d’un mínim de 20 euros al Punt d’Informació. Es podrà participar tantes vegades com es vulgui. El sorteig es farà el 24 d’abril i les quatre persones guanyadores podran anar a recollir els packs regal a les oficines de gerència fins el 28 d’abril.