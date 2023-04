Girona inicia els tràmits per poder municipalitzar el cementiri Nou

L’Ajuntament de Girona té com a objectiu municipalitzar el servei del cementiri Nou que hi ha a tocar del terme municipal de Quart i la carretera d’accés al santuari dels Àngels. Actualment, està gestionat per una empresa mixta, CegiSA, i té el 73% d’accions. La resta la té una persona a títol individual. La tramitació serà llarga però ja es disposa d’un informe tècnic que aposta per aquest sistema de gestió com el més adequat per l‘equipament. El pas cap a la municipalització de les instal·lacions serà similar al del servei d’aigua potable tot i que amb menys afectació per a la ciutadania.

L’Ajuntament va encarregar un informe que determinés si el millor sistema de gestió era la societat mixta actual, la cessió total a una empresa externa o la gestió directa. Aquest estudi aposta per la darrera opció. En aquest sentit, el ple municipal de dilluns té previst debatre i aprovar «el canvi de forma de gestió del Cementiri Nou de Girona». Un dels passos que caldrà fer quan avanci la tramitació, serà adquirir el 23% d’accions que corresponen a un particular. Quan es tingui la gestió directa de les instal·lacions es podran afrontar obres i reformes de majors dimensions que les actuals. Fa uns mesos, el PSC va alertar de deficiències estructurals. Posteriorment es van fer algunes intervencions per evitar qualsevol risc per als usuaris. Amb la gestió municipal, serà més àgil decidir, per exemple, es poden reservar espais per a tot tipus de confessions religioses.