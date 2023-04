La manca d’efectius policials replanteja els recorreguts de les curses de Girona

Demà se celebra la vint-i-tresena edició de la cursa organitzada per Esports Parra i l’escola La Salle. Tanmateix, l’organització fa un parell de dies lamentava a xarxes socials que «no podrem realitzar un circuit de 10 quilòmetres». Això té una explicació, i és que no hi ha els suficients efectius de la Policia Municipal de Girona, el que fa impossible que es puguin repartir al llarg d’un recorregut tan extens.

«Han de modificar tot el recorregut perquè els efectius disponibles no ho poden cobrir tot», assegura el portaveu sindical de la Policia Municipal, Sergi Fernández. L’organització, així, ha decidit fer dues voltes a un circuit de cinc quilòmetres. No és la primera cursa que ha de modificar l’itinerari per la manca d’efectius policials. Per exemple, ja ho van fer quan es va celebrar la Cursa de la Dona.

Per la seva part, l’Ajuntament confirma que el recorregut de les curses a la ciutat s’ha de modificar per falta d’efectius. Per una banda, perquè almenys, hi ha d’haver un agent a cada carrer que s’ha de tallar a causa de la disputa de la prova. Això provoca una despesa econòmica molt gran per l’Ajuntament, davant els agents que es neguen a fer hores extra per la manca d’acord amb el consistori. A part, l’Ajuntament explica que per la mobilitat general és més senzill fer recorreguts que no passin per tants carrers.

Fernández, una vegada més, torna a criticar que les negociacions entre Ajuntament i policia «no es va portar a terme» tot i que hi havia «un preacord». El portaveu lamenta que «l’Ajuntament ens ha tornat a mentir», així com «la guerra entre sindicats», ja que l’intersindical i CCOO es van oposar al preacord. Mentrestant, UGT i tots els partits de l’oposició sí que hi estava d’acord. D’aquesta manera, continuaran les protestes per part de la Policia Municipal i «serem actors polítics» durant la campanya electoral. Per la seva banda l’Ajuntament afirma que «la proposta d’acord continua intacte», al mateix temps que lamenta «la guerra sindical».