Girona reclama els dipòsits a concessions d’aparcaments que funcionen fa 20 anys

L’Ajuntament de Girona ha començat a demanar les garanties a diverses empreses que tenen la concessió municipal per gestionar aparcaments a la ciutat. Es dona el cas que tots estan en funcionament des d’abans de l’any 2000. En total, es tracta de la gestió de vuit aparcaments. Els diners quedaran en un dipòsit i servirien a l’Ajuntament només en el cas que hi hagués algun tipus de trencament de l’adjudicació, per exemple, perquè la societat gestora decidís no seguir amb l’activitat per motius econòmics o per alguna altra circumstància. Quan acabi la concessió de cadascun dels equipaments, si no es detecta cap alteració en el contracte de concessió, es retornarà íntegrament la garantia.

Malgrat que tots fa més de vint anys que tenen la concessió adjudicada mai van abonar aquesta garantia, tot i que consta en el plec de clàusules de la licitació. En algun cas, s’ha constatat que no van fer l’aportació exacta marcada al plec de clàusules i ara se li demana que actualitzi el dipòsit. L’Ajuntament però, no ha volgut facilitar l’import que se li demana a cada societat.

L’Ajuntament va encarregar fa uns anys un estudi de totes les concessions per determinar el seu estat econòmic i com afectava a aspectes com ara les tarifes i els cànons que es paguen anualment i començar a dibuixar, cas a cas, quin és el futur quan s’acabi la concessió de cada instal·lació. Ho va fer després que des de Guanyem Girona s’advertís que hi havia possibles irregularitats. Fa uns mesos es van detectar petites desviacions en les tarifes de quatre estacionaments. I ara s’ha iniciat el tràmit per tal que les empreses abonin aquesta garantia.

En concret la petició s’ha fet per vuit aparcaments. Hi ha els aparcaments situats a sota de la plaça de l’U d’octubre de 2017 i a la plaça Josep Pla. Van entrar en funcionament el 1986 i el 1987 respectivament i acaben les seves concessions el 2035 i el 2036 respectivament i estan explotats per la societat Pàrking Constitució SA.

També hi ha la concessió de l’equipament de la plaça del mercat del Lleó (batejat com a Aparcament Plaça Catalunya). Es va posar en marxa el 1989 i el contracte finalitza el 2038 i el gestiona la societat Pàrking Catalunya SA. Un altre és l’estacionament a tocar de la muralla, sota la plaça General Marvà, amb places de lloguer, construït el 1995, està en concessió a l’empresa Projectes i Disseny SL fins l’any 2044.

Un altre és el que hi ha al subsòl del parc Central, amb entrada des del carrer Santa Eugènia. Va començar a funcionar el 1996, té una concessió que finalitza l’any 2045 i després de canviar de mans (la primera adjudicatària no va ni començar l’obra) ara el gestiona Empark. L’explotació de l’empresa Rubau Tarrés SA de l’aparcament amb places de lloguer a la zona del Pou Rodó es va iniciar el 1997 i acaba l’any 2046.

Finalment, el que hi ha al parc de Vista Alegre es va adjudicar el 1998 i acabarà l’any 2047. Està explotat per Guimerà Nou SL. A més, hi ha l’aparcament al carrer Berenguer Carnicer, a darrera dels jutjats, que es va posar en marxa el 1989, està en concessió a l’empresa SABA fins l’any 2029.

Cinc exclosos

D’altra banda, dos aparcaments no han rebut aquesta petició de la garantia. Un també el gestiona SABA. Es tracta de l’aparcament a sota de la seu de la Generalitat, que es va construir el 2008 i que estarà en concessió fins l’any 2045 acaba la gestió. És municipal després d’un conveni entre el Govern i l’Ajuntament i se li va allargar dos anys i mig el servei per modificacions no previstes al projecte inicial. L’altre és el que hi ha al costat de l’hospital Josep Trueta. Es va habilitar l’any 2004 i el gestiona Tadifi SL, del grup Mifas, fins l’any 2028. Se l’ha hagut d’indemnitzar perquè Salut va ocupar-li part de l’espai, des del 2010, per posar-hi mòduls per les consultes externes.

Finalment hi ha tres estacionaments que no estan en concessió i que gestiona directament l’Ajuntament. Un és el que està situat a la plaça del Pallol, que va començar amb l’empresa que feia la construcció en concurs de creditors. Va acabar passant a mans de Vivendes de Girona, una empresa 100% municipal i amb mig aparcament sense ús per una inundació. Els altres dos, que gestionava Aparcament Girona 2003 SL, estan ubicats al carrer Emili Grahit i al sector Güell (a les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana). L’empresa va entrar en liquidació i el jutge va retornar la titularitat a l’Ajuntament.

Rebuig a compensar un estacionament per la Covid i a que pugi la tarifa en base a l’IPC

L’Ajuntament de Girona portarà ple la desestimació dels recursos de reposició que havia presentat l’empresa SABA per reclamar per una banda que se la compensés per període de la Covid-19 en què considerava que les mesures aplicades van perjudicar el seu funcionament i el seu equilibri econòmic. Per altra banda, també demanaven poder aplicar un augment de tarifes en funció de l’IPC. Per la primera petició, l’Ajuntament manté que tenir menys ingressos no suposa un desequilibri econòmic i financer i que això seria aplicava en casos com ara que no pogués mantenir la seva activitat. Pel que fa a l’augment de tarifes, l’Ajuntament apunta que no hi ha motius que justifiquin l’augment i que el consistori ha de vetllar per «uns preus no abusius».

Es dona el cas que la mateixa societat, havia demanat aquest augment de preus per les tarifes de l’any 2017 i després que l’Ajuntament ho rebutgés, el cas va arribar als jutjats, que van donar la raó al consistori gironí.