Augmenten un 15% les ajudes d’urgència per a problemes d’habitatge

La Generalitat, a través del departament d’Habitatge, va incrementar durant l’any passat el volum de diners en ajudes econòmiques d’urgència per fer front a problemes derivats de l’habitatge a les comarques gironines. En total, s’hi van destinar 952.777,8 euros, que van servir per ajudar a pagar deutes hipotecaris, deutes de lloguer i persones que havien estat desnonades. A més, encara es van atorgar algunes ajudes per motius relacionats amb la covid, tot i que amb quantitats més baixes que en anys anteriors.

Segons les dades fetes públiques aquesta setmana per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, durant el 2022 la Generalitat va atorgar 952.777,8 euros en ajudes d’emergència per l’habitatge, que van anar a parar a 345 persones o unitats familiars. Es tracta de 127.000 euros més dels que s’hi van destinar durant el 2021, per tant, aquesta partida ha experimentat un increment del 15,4% al llarg de l’últim any.

La immensa majoria dels ajuts estan relacionats amb el pagaments d’ajuts a lloguer. Durant el 2022, la Generalitat va destinar 579.274 euros per aquest concepte a les comarques de Girona, una xifra lleugerament superior a la de 2021, quan van ser 560.282 euros. Per tant, la partida s’ha incrementat en gairebé 20.000 euros. Però malgrat aquest augment dels diners disponibles, s’hareduït el nombre de famílies beneficiades: l’any 2021 van ascendir a 247, mentre que l’any passat van ser 229.

Partida per als desnonats

En segon lloc, es troben els ajuts per a famílies que pateixen desnonaments, partida que durant el 2022 va rebre 254.9244 euros. Aquest concepte va experimentar un increment substancial, tot passant de 115.315 euros el 2021 a 254.944 euros durant l’any 2022. Per tant, es tracta de gairebé 140.000 euros més, el que significa un increment de més del doble.

El tercer concepte per al qual es van donar ajudes va ser per a problemes derivats encara de la covid. En total, la Generalitat va repartir 100.231 euros a les comarques gironines, mentre que l’any 2021 (quan els efectes de la pandèmia eren més visibles) se n’havien atorgat 116.480, de manera que aquesta partida s’ha reduït en un 14% durant l’últim any. La previsió és que aquesta xifra es vagi reduint de forma progressiva a mesura que es vagin deixant enrere els efectes de la pandèmia.

Finalment, el darrer concepte pel qual la Generalitat ha atorgat ajudes és perquè les famílies puguin fer front als seus deutes hipotecaris. En aquest cas, s’hi van destinar 18.327 euros, poc més de la meitat que l’any anterior, quan havien estat 32.614. Es tracta, doncs, d’una partida que ha anat clarament a la baixa.