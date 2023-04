En l'inici del ple municipal de Girona celebrat aquesta tarda, tant el PSC com Guanyem, per mitjà dels regidors, Jordi Calvet i Cristina Andreu, respectivament, han preguntat pel calendari de construcció de la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, ha apuntat que «hi ha en curs un projecte que s'està elaborant de modificació de la coberta», en el qual es preveu instal·lar plaques solars -els dos primers cops que es va licitar no es contempalva aquesta acció-. Martí, però, va dir que els treballs no estaran fets per la festa major del barri de Fontajau d'aquest any, que se celebraran el juny. Tot i així, l'esdeveniment se celebrarà a aquest espai. «Ja s'ha parlat amb els veïns i es podrà fer allà», va explicar Martí, perquè a «l'associació de veïns els és més pràctic tenir al costat la guingueta». El regidor preveu que els treballs ja estiguin fets per la festa major del 2024.

L’Ajuntament ha de licitar el projecte de la pista de Fontajau per tercera vegada El projecte de la coberta de la pista de Fontajau fa anys que roda. De fet, ja s'han licitat els treballs dos cops, però cap de les dues empreses els va acabar. La primera, fins i tot, ha tingut una sentència a favor per part del jutjat i l'Ajuntament de Girona l'haurà d'indemnitzar per valor de 12.855,88 euros, ja que la companyia té dret a cobrar un 3% dels treballs que encara quedaven pendents. Per la seva banda, l'Ajuntament ha anunciat que recorrerà la sentència. Girona ha d’indemnitzar l’empresa que no va poder acabar la pista de Fontajau El 2017, l'Associació de Veïns del barri de Fontajau va reclamar aquestes millores en l'espai ubicat entre l'avinguda de l'Amical Mauthausen i el carrer d'Antoni Varés Martinell. De fet, ja es va guardar una partida per començar les obres en els pressupostos de març de 2017. No va ser fins al 2019 que l'Ajuntament va adjudicar els treballs a Consturo Construccions Generals S.L., amb un contracte que es va anul·lar per incompliments. Mentrestant, el desembre de 2021 es va tornar a adjudicar a la companyia Solid Buidlig S.L., que tampoc va acabar les obres. En aquest cas, perquè el preu del material de construcció va créixer de forma considerable a causa de la guerra d'Ucraïna, sobretot, els pilars d'acer. Es preveu que en els pròxims mesos es licitin els treballs per tercera vegada.