El presumpte autor de vuit robatoris violents a comerços entre el setembre i el novembre del 2022 va ingressar a presó provisional. L’home, de 31 anys, va ser detingut pels Mossos el 28 de març a Arbúcies. Va cometre robatoris en quatre supermercats, una oficina de correus, dues benzineres i una entitat bancària a Bescanó, Dosrius, Montcada i Reixac, Hostalets de Pierola, Arbúcies i Sant Salvador de Guardiola. Amb la cara tapada amb un casc de moto i amb una pistola simulada intimidava els treballadors dels locals. S’enduia petites quantitats de diners, amb uns 4.000 euros de botí en total. L’atracador prioritzava assaltar establiments de de pobles petits, situats en àrees rurals o boscoses, per tenir més opcions de fugida. Un cop fixat l’objectiu feia vigilàncies, en alguns casos diverses hores, per establir rutines i saber quant gent hi podia haver a l’interior de local. El lladre sempre duia roba fosca i ocultava la cara amb un casc de moto i s’esperava amagat fins que creia que podia cometre el robatori amb poc risc. L’endemà de la detenció, els investigadors van fer un escorcoll al seu domicili i hi van torbar peces de roba de les utilitzades durant els robatoris, així com la pistola simulada amb la qual intimidava els treballadors.