L’Ajuntament de Girona haurà d’indemnitzar l’empresa que no va poder acabar les obres de la coberta de la pista de Fontajau. Malgrat que només va executar un 15% dels treballs previstos, el jutjat ha resolt que a més de la factura pels treballs certificats, l’empresa adjudicatària de les obres té dret a cobrar un 3% dels treballs que encara quedaven pendents. Segons la sentència, l’empresa té aquest dret com indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar. L’Ajuntament ja ha anunciat que recorrerà la sentència.

Des de 2017, l’Associació de Veïns del barri reclama aquestes millores en l’espai ubicat entre l’avinguda de l’Amical Mauthausen i el carrer d’Antoni Varés Martinell. De fet, ja es va guardar una partida per començar les obres en els pressupostos de març de 2017. Tanmateix, després de dues licitacions, dues companyies que han fet petits avanços per posar aquesta coberta i cinc anys més tard, les obres tornen a estar aturades per diferents entrebancs. Ara per ara, no es pot accedir a la pista en ser una zona d’obres. L’any passat ja no es va poder celebrar la festa del barri, que es fa al voltant de Sant Joan per aquest motiu.

El 2019, l’Ajuntament havia adjudicat la licitació, amb un contracte que es va anul·lar per incompliments. I és que la companyia va al·legar que no podia aconseguir el material necessari -unes bigues de fusta- per construir aquesta coberta. Mentrestant, el 3 de desembre de 2021, el consistori va adjudicar el contracte a l’empresa, que tampoc va acabar les obres. Per poder treure a concurs una tercera vegada ha de poder rescindir el contracte de COMSA, que és l’empresa que ha guanyat la sentència.

El jutjat reconeix a l’Ajuntament el dret a rescindir el contracte després de pagar les obres i la indemnització. Però el govern local considera que no hauria de pagar i recorrerà la decisió.