El llogater del bar de La Lira a Ripoll el tanca

L’empresa UNA Cerdanya Puigcerdà SL, que després de les festes nadalenques va obrir el bar de l’espai públic La Lira, ja n’ha recollit el mobiliari i l’ha tornat a tancar. El llogater ha tancat el bar després de dos mesos de la seva obertura.

La renúncia a la seva explotació posa sobre la taula una problemàtica que s’ha perllongat d’ençà que l’agost de 2011 es va inaugurar un establiment que ja ha passat per diverses mans, i que també ha tingut èpoques llargues de portes tancades en un dels llocs més emblemàtics del barri vell de Ripoll.

El bar iniciarà ara una nova etapa de concurs per trobar-hi llogaters que ho tirin endavant. L’últim va finalitzar el setembre passat amb una concessió per cinc anys i un cànon de 400 euros mensuals, resultant desert per la manca de sol·licituds.

Un mes més tard UNA va aconseguir-ne l’explotació, amb l’objectiu de «renovar el bar i donar-hi un aspecte original» i també «executar activitats complementàries i dinamitzadores de l’espai» segons es va afirmar en el ple municipal d’octubre en un dictamen que van aprovar tots els grups polítics del consistori.

Espai La Lira

La reconversió en plaça coberta de l’espai de la Lira va inaugurar-se abans de la festa major de 2010, ocupant l’antic edifici que havia acollit la Societat Acadèmia Catòlica La Lira.

La Lira actuava com a bressol de diferents entitats ripolleses, fins que el 1980 va ser desallotjat, després que el propietari de l’immoble interposés un plet per tancar-lo. D’aleshores ençà va esdevenir un subjecte de discussió política local entre partits d’esquerres, que volien destinar-ho a equipament cultural i habitatge públic, i la dreta que va proposar de fer-hi habitatges de nova creació i una zona comercial.

El 2004 els arquitectes olotins RCR van guanyar el concurs per convertir-lo en la porxada coberta amb pont sobre el riu Ter que és actualment, i que fins i tot va ser exhibit ara fa nou anys a la biennal de Venècia. La rotació constant dels responsables del local comercial que hi ha a un dels seus laterals en constata un resultat no reeixit del tot.