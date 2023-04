El Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona ha anul·lat la Festa Major que havia anunciat per al 20 d'abril al campus de Montilivi. Ho ha anunciat avui amb un comunicat a les xarxes socials i ha acusat el govern municipal d'actuar per motius electoralistes ja que només se'ls havia autoritzat a fer concerts amb altaveus fins a les onze de la nit. Es previen actuacions musicals amb grups com Smoking Souls a l'aparcament de Ciències. En el comunicat, indiquen que és "un atac cap a la cultura popular, cap a la Universitat de Girona i cap al que és la ciutat universitària". En aquest sentit, recorden que la festa portava més anys celebrant-se que "els anys que alguns ocupen al càrrec".

El cas, al ple

El cas ha arribat al ple municipal d'aquest dilluns, on Guanyem Girona ha preguntat els motius per la restricció horària que volien aplicar la festa major. El tinent d'alcaldia d'Activitats i Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que l'any passat hi va haver moltes queixes de veïns i que la zona està catalogada com a espai d'alta sensibilitat acústica, motiu pel qual allà, un dijous, no podien allargar més l'horari. Ha explicat que havien ofert traslladar la festa a un divendres, on la normativa per a espais d'alta sensibilitat acústica permet aquesta activitat fins a la una de la matinada. Martí ha exposat que, fins i tot, han plantejat l'opció de fer-ho fora d'espais d'aquest tipus, com a la Copa de la Devesa, on ja es podria fer la festa fins a les tres de la matinada. Però no hi ha hagut acord. El regidor ha demanat que no es faci demagògia amb aquest tema i que se sigui responsable, ja que, segons ha dit, s'ha de complir la normativa sempre. El Consell d'Estudiants però, recorda que aquesta normativa està vigent des del 2013 i que "mai havia resultat un problema".